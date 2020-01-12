شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معادن مهمة لنشاط وحيوية الجسم.. تتوافر في هذه الأطعمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ينصح خبراء الصحة، بتناول الطعام الصحي الذي يحتوي على المعادن الضرورية لإمداد الجسم بالطاقة والفيتامينات اللازمة.

وإليك قائمة بالمعادن التي يحتاجها الجسم ليقوم بوظائفه وأهم مصادرها:

* الكالسيوم ضروري لانقباض العضلات وصلابة العظام والأسنان. من أفضل مصادره: الحليب ومنتجاته، والسبانخ والخس واللوز والصويا والسمسم (الطحينة).

* الحديد عنصر هام لنمو الخلايا وتجديدها، وخاصة خلايا الدم الحمراء، كما أنه ضروري لتزويد الجسم بالطاقة. من أفضل مصادر الحديد: اللحوم والأسماك والبقول والتين والمكسرات.

* المغنيسيوم معدن هام لوظائف عديدة أهمها: حرق الدهون وصحة العظام والأعصاب وتنظيم النوم، ومن مصادر المغنيسيوم: الدجاج البامية والملفوف (الكرنب) والكمّون والبطاطا الحلوة والأرضي شوكي (الخرشوف) والسوداني والمكسرات.

Advertisements

* الصوديوم هو العنصر الأساسي في ملح الطعام، وهو ضروري لانقباض العضلات وتوزان السوائل. ويتناول معظم الناس كمية من الصوديوم أكثر من المطلوب، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل. ولا يحتاج الجسم أكثر من 2.5 غرام من الصوديوم في اليوم، او ما يعادل ملعقة صغيرة من الملح.

* الفوسفور ضروري للطاقة ولإنتاج الـ دي إن إيه والحفاظ على صلابة العظام. ويوجد الفوسفور في: اللحوم الحمراء والدواجن والحليب والحبوب الكاملة والصويا والمكسرات.

* السيلينيوم معدن مضاد للأكسدة وهو حيوي لجهاز المناعة ولوظائف الغدة الدرقية وللخصوبة. يود الفوسفور في: الكافيار والأسماك والبندق البرازيلي وصفار البيض والثوم والفطر (المشروم) والشوفان والأرز البني والقمح الكامل وصفار البيض.

* البوتاسيوم والزنك: الزنك معدن مهم لبناء العظام وتوازن السوائل وعمل عضلة القلب وتنظيم ضغط الدم وزيادة التركيز. مصادر البوتاسيوم الرئيسية: الموز والحمضيات والبطاطس والشمندر (البنجر) والفطر والطماطم واللحوم والدواجن والأسماك، كذلك الزنك أحد أسرار الخصوبة والمناعة وضبط الشهية وتحسين المزاج وحرق الدهون، ويوجد الزنك في: المحار والأسماك القشرية واللحوم والدواجن والألبان والصويا والبيض.