تعرف علي أهم أعراض الجدري المائي

فيروس الحماق النطاقى، الذى يسبب جدرى الماء، يسبب أيضا القوباء المنطقية، يعيش الفيروس فى جسم كل شخص أصيب بالجدرى، إذا كان الفيروس يتفاعل فإنه يسبب القوباء المنطقية، تظهر القوباء المنطقية عادةً طفحًا مؤلمًا وحرقًا يميل إلى التأثير على منطقة على جانب واحد فقط من الجسم، فى المراحل المبكرة، يمكن أن تنتج الإصابة بهذا الفيروس مجموعة واسعة من العلامات والأعراض، هذه تختلف من تهيج الجلد الخفيف جدا والألم إلى الحمى وأعراض المرض الشديد الأخرى

قد تتضمن الأعراض المبكرة:

حرقان أو ألم على جانب واحد من الجسم، وعادة فى منطقة صغيرة وليس فى كل مكان.

الأحاسيس غير المعتادة ، مثل الخدر ، أو الوخز في منطقة معينة من الجلد على جانب واحد من الجسم .

الشعور عموما بتوعك أو وجود طاقة أقل من المعتاد.

الصداع .

حمى .

قشعريرة برد .

مشاكل في المعدة ، مثل الغثيان أو الإسهال أو القيء .

ويجب على الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض ولديهم تاريخ من جدري الماء التفكير في أن القوباء المنطقية قد تكون هى السبب، إذا كان لدى الشخص العديد من عوامل الخطر للقوباء المنطقية ، فمن الأرجح أن يكون الجاني.

وبالنسبة لمعظم المرضى يظهر طفح جلدي أحمر بعد يوم إلى خمسة أيام من بدء حرق الجلد والوخز، بعد بضعة أيام ، يتحول الطفح إلى بثور صغيرة مملوءة بالسوائل، بعد نحو 7 إلى 10 أيام من تشكل البثور ، يجف السائل داخل البثور ويسبب تقرحات.

ومن الشائع أن تظهر أعراض القوباء المنطقية بدون طفح جلدي لبضعة أيام في بعض الأشخاص، ويستغرق الطفح وقتًا أطول من 5 أيام، على الرغم من أنها أقل شيوعًا،

إلا أن بعض الأشخاص يصابون بالهربس الحلقي النطاقي، حيث تظهر عليهم أعراض جلدية مؤلمة لكن لا يوجد طفح جلدي يغطي منطقة الجلد المصابة.

يجب على أي شخص معرض لخطر القوباء المنطقية ويعاني من بعض الأعراض زيارة الطبيب في أسرع وقت ممكن، وعلى الرغم من عدم وجود علاج للقوباء المنطقية إلا أن العلاج المبكر يمكن أن يقلل من شدة تفشي المرض.

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ولدى الأشخاص الذين يعانون من القوباء المنطقية الداخلية ، تؤثر الحالة على المناطق الجهازية في الجسم، بغض النظر عن الجلد، مثل الأعضاء الداخلية، والقوباء المنطقية الداخلية أكثر شيوعًا عند الأشخاص الأكبر سناً أو غير المعاقين جدًا، وتأتي مع زيادة في خطر حدوث مضاعفات طويلة الأجل ، مثل الألم المزمن.

قد يكون الألم أكثر حدة مع القوباء المنطقية الداخلية ، وبعض الناس يصابون بأعراض في أماكن متعددة على الجسم.

وبمجرد إصابة الشخص بالجدري، حتى بعد أن يتفشى طفح جدري الماء، يستمر فيروس الهربس النطاقي في العيش في الجسم، ولن يسبب جدري الماء مرة أخرى، ومع ذلك إذا كان هناك شيء يعيد تنشيط الفيروس ، فإنه يسبب القوباء المنطقية.

بينما يمكن لأي شخص الحصول على القوباء المنطقية، عوامل معينة تزيد من خطر الإصابة تشمل :

العمر : يزداد خطر حدوث القوباء المنطقية والمضاعفات المرتبطة بالقوباء المنطقية بشكل كبير في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا .

ضعف الجهاز المناعي : الأشخاص الذين يعيشون مع مرض السكري أو السرطان والذين يتناولون الأدوية التي تثبط الجهاز المناعي.

الأمراض المزمنة : بعض الأمراض المزمنة مثل داء السكري من النوع الأول ، الذئبة الحمامية الجهازية ، الربو ، مرض الانسداد الرئوي المزمن ، ومرض التهاب الأمعاء تزيد من خطر القوباء المنطقية ، خاصة في الشباب.

فقدان الوزن حديثًا : ربطت دراسة حديثة بين فقدان الوزن حديثًا وتفشي القوباء المنطقية ولكنها لم تحدد سبب هذه العلاقة.

تاريخ القوباء المنطقية : الأشخاص الذين لديهم تاريخ سابق من القوباء المنطقية هم أكثر عرضة لخطر الإصابة، تاريخ العائلة من القوباء المنطقية يزيد أيضا من خطر.

الإجهاد : الأشخاص الذين يواجهون ضغوطًا عاطفية شديدة قد يكونون أكثر عرضة للقوباء المنطقية ، ربما لأن الإجهاد يضعف الجهاز المناعي. الحرمان من النوم هو أيضا عامل خطر

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