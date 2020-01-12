تعرف علي أخطر أنواع التهابات الجلد

أنواع كثيرة من البكتيريا يمكن أن تسبب التهابات الجلد، ومعظم الحالات تسببها المكورات العنقودية الذهبية أو المكورات العقدية المقيحة، وهذا النوع من الالتهابات لايزال يستجيب بشكل جيد للمضادات الحيوية، ومع ذلك هذا ليس صحيحا لجميع الالتهابات العنقوديات، لأنها أصبح لديها مقاومة ضد المضادات الحيوية، تُسمى هذه السلالة من البكتيريا المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين المكتسبة من المجتمع أو "MRSA".



ووفقا لتقرير لـ Harvard health هذه البكتيريا يمكن أن تسبب التهابات الجلد التى لا تبدو مختلفة عن تلك التى تسببها المكورات العنقودية والمكورات، ومع ذلك، من المحتمل أن تسبب هذه الجرثومة التى اكتسبها المجتمع من ظهور تقرحات على الجلد أو إصابات أكثر خطورة وأعمق.



الالتهابات الجلدية الأكثر شيوعًا هى:

النسيج الخلوى والدمامل

تخترق بكتريا Strep أو البكتيريا العنقودية الطبقة الخارجية الواقية للجلد، وعادةً ما تكون فى مكان الإصابة ، مثل الجرح أو البزل أو الحلق أو الحرق أو اللدغة، مرة واحدة تحت سطح الجلد، تتكاثر البكتيريا وتصنع المواد الكيميائية التى تسبب التهابا فى الجلد.

غالبا ما يحدث التهاب النسيج الخلوى على الساقين والقدمين، ومع ذلك ، يمكن أن تتطور فى أى جزء من الجسم، بما فى ذلك الجذع والذراعين والوجه، غالبًا ما تتطور حيث توجد الوذمة (تورم)، أو ضعف تدفق الدم، أو طفح جلدى يؤدى إلى حدوث فواصل في الجلد ، مثل الإصابة الفطرية بين أصابع القدم (قدم الرياضي).



الأعراض

فى التهاب النسيج الخلوى يكون الجلد المصاب دافئًا وعادةً ما يكون أحمر ومنتفخًا ومؤلماً، يمكن أن يكون الاحمرار خفيفًا أو يمكن أن يبرز بشكل كبير مقارنة بالجلد المحيط، يمكن الشعور بمنطقة الدفء في الجزء الخلفي من اليد، خاصةً عند مقارنتها بالجلد المحيط، قد يكون هناك شبكة منتشرة من الشرائط الحمراء في الجلد، والتى تسببها الإصابة فى الأوعية التى تحمل الليمفاوية، وكذلك تضخم الغدد الليمفاوية (الغدد المنتفخة) بالقرب من منطقة العدوى.

عدوى MRSA الجلدية

إذا كانت لديك بثور أو القيح على سطح الطفح الجلدى، فمن المرجح أن يكون سبب التهاب النسيج الخلوى MRSA.



الحمى والشعور العام بالمرض (الضيق) وغالبا ما تصاحب التهاب النسيج الخلوي، يمكن أن تسبب الالتهابات الشديدة انخفاضًا غير طبيعى فى ضغط الدم إذا دخلت البكتيريا إلى مجرى الدم.

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الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بالعدوى الجلدية MRSA:

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى الجهاز المناعي أو مرض السكري، والذين يتناولون بالفعل المضادات الحيوية.

ويعتمد طول التهاب النسيج الخلوى على مدى التهاب النسيج الخلوى، والبكتيريا التى تسبب العدوى، وصحتك العامة بدون علاج مضاد حيوى مناسب يمكن أن تسبب بعض أشكال التهاب النسيج الخلوي مضاعفات خطيرة في غضون بضعة أيام ، حتى في الأشخاص الأصحاء.



للمساعدة في منع التهابات الجلد MRSA:

منع إصابة الجلد، ارتداء قفازات واقية أثناء العمل في الهواء الطلق، ارتداء الأكمام الطويلة والسراويل أثناء المشي، تجنب الذهاب حافي القدمين في الهواء الطلق، علاج الجروح الجلدية البسيطة والمطبات في بصيلات الشعر على الفور، امسح الأوساخ برفق، واغسلها جيدًا بالماء والصابون المضاد للبكتيريا، ثم ضع مرهمًا مطهرًا، وقم بتغطيته بضمادة نظيفة. في أقرب علامة على حدوث تهيج أو نتوء في بصيلات الشعر، استخدم كمادات دافئة لفتح المسام المحجوبة وتصريف أى شىء يتكون بداخل الجرح.

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