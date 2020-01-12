دراسة تؤكد أن أعراض الخرف تزيد في فصل الشتاء

تصبح أعراض الخرف أسوأ فى الشتاء لأسباب متعددة، فوفقا لدراسة أجريت فى الولايات المتحدة لتقييم الوظيفة المعرفية لدى كبار السن، وجدت أن درجات الأداء العقلى فى فصل الشتاء كانت أقل من الصيف، وقد تنجم هذه الظاهرة عن تأثير درجة الحرارة على التوصيل العصبى، حيث يرتبط البرد بتوصيل الأعصاب البطىء، وهذا ما يشير إلى الاختلاف الموسمى للوظيفة الإدراكية.

يحدث مرض الخرف نتيجة مرض ألزهايمر أو حدوث تجلطات فى الأوعية الدموية، أو كثرة شرب المواد المخدرة أو نقص فيتامينات معينة.

الظلام الطويل فى الشتاء

أيضا يؤدى فصل الشتاء وفقا لتقرير موقع "medicalnewstoday" إلى الظلام فى وقت مبكر ما يعنى زيادة خلط الارتباك من الأشياء التى تستمر لفترة أطول، وهذا ما يسمى غروب الشمس لفترات طويلة.



وهذا هو تأثير إضافى بالفعل لتباطؤ الأداء العقلى فى فصل الشتاء، وتقول الأبحاث إن الشتاء يؤدى إلى تفاقم الاكتئاب الناجم عن الخرف، ما يؤدى إلى مزيد من الانسحاب وعدم النشاط وتدهور الأداء العقلى.

قلة النوم

هناك أيضًا وقت طويل للنوم، حيث يعانى كبار السن من اضطرابات كبيرة أثناء النوم التى تتفاقم فى فصل الشتاء، وهذا يؤدى إلى مزيد من الالتباس، والهلوسة، ما يؤدى أيضًا إلى زيادة النعاس أثناء النهار وبالتالى زيادة العبء المعرفى.

العناية لمرضى الخرف فى فصل الشتاء

يمكننا اتخاذ تدابير معينة لمكافحة هذا التغيير قبل التنبؤ به من خلال :



إضاءة أفضل فى المساء وصباحًا باهتًا وقاتمًا، ما يؤدي إلى زيادة مشاركة كبار السن وتجنب الشعور بالوحدة لمكافحة الاكتئاب.



يجب أن نضمن وقت كافيا للنوم لمنع الارتباك الليلي والهلوسة ، ما يؤدي إلى تحسين اليقظة أثناء النهار.



علاوة على ذلك، يجب أن يظلوا دافئين على حد سواء جسديًا لتخفيف التأثيرات على الوظيفة العصبية والعاطفية حتى يكونوا قادرين على منع البلادة السلوكية وتفاقمها.

أطعمة تحمى من الإصابة بالخرف

1- الأفوكادو

ثمرة الأفوكادو غنية بعدد كبير من الدهون غير المشبعة الأحادية الصحية للجسم، والتى تسمى حمض الأوليك وتساعد على تعزيز نسبة الكوليسترول الجيد وانخفاض السىء منه، استهلاك الأفوكادو يزيد امتصاص المواد المضادة للأكسدة من الفواكه والخضروات، وبالتالي، يقلل من خطر الخرف.

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2- المكسرات

المكسرات من العناصر الغنية بالدهون غير المشبعة الصحية، لذلك فإن تناول حفنة من المكسرات مثل الجوز والفستق والبقسان والبذور اليقطين وبذور عباد الشمس والفول السوداني يمكن أن تؤثر على الدماغ والقلب والخصر بشكل إيجابى.

3- زيت الزيتون

زيت الزيتون لا يجعل فقط طعامك صحيا، لكن أيضا يساعد على خفض مستويات الكوليسترول، باستخدام 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون كبديل للدهون الأخرى يمكن أن يكون خيارا صحيا، ومع ذلك، يجب التأكد من شراء زيت الزيتون البكر الممتاز الأقل معالجة التى تكون غنية بمضادات الأكسدة الصحية للقلب.

4- الكمثرى

الكمثرى هى مصدر طبيعى للألياف وتحتوى على مادى البكتين التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول، وتشمل الفواكه الغنية بالبكتين الأخرى التفاح والموز والبرتقال والخوخ.

5- العدس

العدس يحتوى على الألياف القابلة للذوبان ، وإضافته إلى نظام غذائي متوازن منتظم يعمل على الحد من خطر الخرف

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