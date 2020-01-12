أنغيلا ميركل تُعرب عن أملها في نجاح مبادرة الرئيسان الروسي والتركي حول ليبيا

أعربت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عن أملها في نجاح المبادرة التي طرحها الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، لتسوية الأزمة الليبية.وفي مؤتر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي، اليوم السبت، قالت ميركل: "أعتقد أن اللقاء بين أردوغان وبوتين في اسطنبول كان جيدا"، مشيرة إلى أن رئيسي البلدين اتفقا خلاله بشأن تحقيق هدنة في ليبيا. واعتبرت المستشارة الألمانية أن "ذلك يمكن أن يصبح الخطوة الأولى نحو ما يتم العمل على إنجازه في إطار عملية برلين (حول ليبيا)".

وتابعت: "نحن متفقان على أنه سيكون بالإمكان بعد وقت قريب توجيه دعوة إلى مؤتمر في برلين"، مضيفة: "نأمل أن تكون جهود روسيا وتركيا ناجحة"، وشددت المستشارة الألمانية على ضرورة أن تتم عملية السلام في ليبيا تحت إشراف الأمم المتحدة فقط. وكانت المحادثات التي أجراها زعيما روسيا وألمانيا أثناء زيارة عمل قامت بها ميركل إلى موسكو، تناولت الأوضاع في ليبيا وسوريا، وتصعيد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، والتسوية في أوكرانيا، إلى جانب العلاقات بين روسيا وألمانيا.

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