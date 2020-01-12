شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الإماراتية" تحدد عوامل زيادة نسبة الإصابة بسرطان القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الصحة الإمارتية، بعض العوامل التي تزيد بشكل كبير في زيادة فرص الإصابة بمرض سرطان القولون، ونصحت الوزارة بضرورة التعرف علي هذه الأعراض للحد من التعرض للإصابة بمثل هذا المرض، ومن هذه العوامل التالي:



سرطان القولون فوق سن الـ40

-أوضحت وزارة الصحة الإمارتية أن الأشخاص في حالة التقدم في العمر، والبلوغ سن الـ40، هم الأكثر عرضه للإصابة بسرطان القولون.



الالتهابات

-كما كشفت وزارة الصحة الإمارتية أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الالتهابات المزمنة هم أيضا الأكثر عرضه للإصابة بمرض سرطان القولون.



التاريخ العائلي

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-ومن المتعارف عليه أن وجود تاريخ وراثي وعائلي للإصابة بمرض السرطان يزيد من فرص الإصابة به، وخاصة سرطان القولون، ولذا عليك المتابعة الدورية للحد من التعرض للإصابة بمثل هذا المرض.



الاكثار من تناول اللحوم

-كما أكدت وزارة الصحة الإمارتية عبر موقعها الرسمي أن الأشخاص الذين لا يتناولون الأطعمة الصحية هم الأكثر عرضه للإصابة بسرطان القولون، ولذا عليك الاهتمام بنوعية الطعام المتناول ويجب أن يكون غني بالألياف والفواكه والخضروات، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في التقليل من فرص الإصابة به.



النظام الغذائي الغير صحي

-أوضحت العديد من الدراسات ان الأشخاص الذين يتناولون اللحوم الحمراء بكثرة هم الأكثر عرضه للإصابة بسرطان القولون.