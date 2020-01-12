هل من الممكن أن يؤدى دور إنفلونزا للوفاة؟.. تعرف على أخطر الأعراض

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وقال آلان تايج، أخصائي الأمراض المعدية، إن "الأنفلونزا مرض شديد ومعدٍ يجب أخذه على محمل الجد وعدم الاستهتار به."
وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض الأمريكي، تسببت الأنفلونزا بالفعل في أكثر من 2000 حالة وفاة هذا الموسم فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح آلان: "بالنسبة لأولئك الذين لم يصابوا بالأنفلونزا أبداً، من الصعب فهم أن الأنفلونزا أسوأ من البرد المعتاد، فالأنفلونزا تجعلك أكثر سوءًا – من الحمى وأوجاع الجسم والتعب الشديد - وبالتالي فهو مرض أكثر خطورة".
وأوضح أن معظم الناس سوف يصابون بنزلة البرد في غضون أسبوع، لكن الانفلونزا يمكن أن تجعلك مريضا لفترة أطول.
-حمى.
-آلام الجسم.
-قشعريرة.
قال الدكتور تايج إن أحد أكثر المضاعفات خطورة التي يمكن أن تنجم عن الأنفلونزا هو الالتهاب الرئوي الجرثومي.
الالتهاب الرئوي هو التهاب في الرئة يصاب فيه الشعب الهوائية بالتهاب وتصبح الأكياس الهوائية للرئتين ممتلئة بالسوائل ويمكن أن تكون مهددة للحياة بالنسبة
الأطفال تحت سن الثانية ، والنساء الحوامل ، والبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالتهاب رئوي.
كما حذر من أن الناس قد يعانون من الأنفلونزا "من دورتين" ، حيث تبدأ في البداية في الشعور بتحسن ولكن بعد ذلك تصبح أسوأ بعد أيام.
قال: "إن الدورة الزمنية المعتادة ، بدءًا من الإصابة بالأنفلونزا الحقيقية إلى الأماكن التي يصاب بها الالتهاب الرئوي الثانوي ، عادة ما تكون عدة أيام".
وأوضح الدكتور تايج أنه إذا كنت مصابًا بالأنفلونزا ، فإن أفضل ما عليك فعله هو البقاء في المنزل ، والحصول على قسط كبير من الراحة ، وشرب السوائل وتناول أدوية بدون وصفة طبية مثل أسيتامينوفين وإيبوبروفين لتخفيف الأعراض.
وإذا تعرفت على الأعراض مبكراً ، فقد تتمكن من تلقي الأدوية المضادة للفيروسات من طبيبك ، مما قد يقلل من مدة الإصابة بالأنفلونزا، وإذا كنت معرضًا لخطر كبير بسبب المضاعفات وأعراض الإنفلونزا ، فاستشر طبيبك في أقرب وقت ممكن.
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