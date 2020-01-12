شكرا لقرائتكم خبر عن «فيس بوك» بكافح الفيديوهات والصور المزيفة بالتعاون مع 50 خبيرًا حول العالم (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتشارك الأشخاص يومياً على «فيس بوك» ملايين الصور ومقاطع الفيديو والتي تعد من محتويات الموقع الجذابة، ويخضع جزء من هذا المحتوى إلى التعديل لأسباب حميدة في أغلب الأحيان كزيادة جودة الفيديو أو وضوح المقطع الصوتي، لكن بعض الأشخاص يعدّلون الوسائط ويتلاعبون بها بهدف التضليل.

يمكن للتعديلات أن تطبق بواسطة تكنولوجيات بسيطة مثل برنامج «Photoshop» أو أدوات متطورة تستخدم الذكاء الاصطناعي أو تقنيات «التعلّم المتعمّق» لابتكار مقاطع فيديو تشوّه الواقع وتسمى «الفيديوهات المزيّفة»، ورغم أنّ هذه الفيديوهات لا تزال نادرة على الإنترنت إلا أنها تشكل تحدياً كبيراً بالنسبة لقطاع «الفيس بوك»، لذلك نشرت الشركة بيان بشأن الفيديوهات المزيفة وجاء نصه كالتالي.

وقالت شركة «فيس بوك»: «سنصف اليوم كيفية تعاملنا مع «الفيديوهات المزيّفة» وكافة الوسائط التي يجري التلاعب بها. فنحن نعتمد طريقة قائمة على عدد من العناصر التي تشمل التقصّي عن المحتوى الذي يبتكره الذكاء الاصطناعي والسلوكيات المخادعة مثل الحسابات المزيفة، وصولاً إلى التعاون مع الأكاديميين والحكومات والقطاع من أجل كشف هوية المسؤولين عن هذه الأعمال».

وأضافت: «في هذا الإطار، يعتبر التعاون أساسياً ولذلك نجري نقاشات حول العالم مع أكثر من 50 خبيراً في مجال التقنيات والسياسة والقانون والمجال الأكاديمي والقانوني والمدني من أجل تطوير سياستنا وتحسين علم ضبط الوسائط المعدّلة».

وأوضحت: «ونتيجة لهذه الشراكات والنقاشات، نعزّز سياستنا المتّبعة حيال الفيديوهات المعدّلة والمضلّلة التي جرى تصنيفها كفيديوهات مزيّفة وسنعمل على إزالة هذه الوسائط في حالة أن يجري تعديلها لغير أهداف تعزيز الوضوح والجودة وبطرق لا يلاحظها الشخص العادي، وحملها المشاهد على الظنّ بأنّ الشخص الظاهر في الفيديو قال كلمات لم يتفوّه بها فعلياً، أو كانت نتاج الذكاء الاصطناعي أو الآلات المتعلمة التي تدمج المحتوى وتستبدله وتركّبه على فيديو آخر بحيث يبدو أصليا».

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وأشارت «فيس بوك» خلال بيانها إلى أنّ هذه السياسة لا تشمل المحتوى الساخر أو الفيديوهات التي عدّلت لإزالة بعض الكلمات أو تغيير ترتيبها. وتابعت: «تماشياً مع سياساتنا الحالية، ستُزال المقاطع الصوتية والصور والفيدوهات عن فيسبوك إذا خالفت معاييرنا المجتمعية، سواء أكانت مزيفة أم لا، والتي تشمل العري وصور العنف وقمع الناخبين وخطاب الكراهية».

وأضافت: «يمكن أن تخضع الفيديوهات التي لا توافي هذه المعايير للمراجعة على يد أحد مدققي الحقائق المستقلين حيث نتعامل مع أكثر من 50 شريكاً حول العالم يدققون في الحقائق بأكثر من 40 لغة. في هذا الإطار، إذا اعتبر مدقق الحقائق صورة أو فيديو ما مزيفاً أو مزيفاً جزئياً، نحدّ من انتشاره إلى حد كبير في التغذية الإخبارية ونرفضه إذا تمّ نشره كإعلان، وسيبلّغ الأشخاص الذين يشاهدونه أو يحاولون مشاركته أو سبق أن تشاركوه مع الغير بكونه مزيفاً».

وأكملت: «يعتبر هذا النهج مهم لاستراتيجيتنا ويندرج ضمن توصيات الخبراء الذين تحدثنا معهم. فإذا أزلنا ببساطة مقاطع الفيديو كلها التي تم التلاعب بها والتي صنّفها مدققو الحقائق بأنها مزيفة، ستظل متاحة في أي مكان آخر على شبكة الإنترنت أو على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن خلال تركها وتصنيفها بأنها مزيفة، نوفر للناس معلومات مهمة وسياقاً ضرورياً».

وقالت: «كما نعمل على تحديد المحتوى الذي يجري التلاعب به ويعتبر ضبط الفيديوهات المزيّفة الأصعب لهذا السبب، أطلقنا في سبتمبر الماضي تحدي اكتشاف الفيديوهات المزيّفة والذي دفع الأشخاص من جميع أنحاء العالم إلى إنتاج المزيد من أدوات الأبحاث والمصادر المفتوحة لضبطها. ويشمل هذا المشروع المدعوم بمنح بقيمة 10 ملايين دولار تحالفاً يضم مؤسسات من مختلف القطاعات بما فيها Partnership on AI، وكورنيل تك، وجامعة كاليفورنيا بيركلي، ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا، وWITNESS، ومايكروسوفت، وبي بي سي، وAWS إلى جانب عدة مؤسسات أخرى من المجتمع المدني والمؤسسات العاملة في المجال التكنولوجي والإعلامي والأكاديمي».

وأضافت: «عقدنا شراكة مع رويترز، أكبر مزود وسائط إخبارية متعددة في العالم، لمساعدة غرف الأخبار في جميع أنحاء العالم على ضبط الفيديوهات المزيّفة والوسائط المعدّلة من خلال دورة تدريبية مجانية عبر الإنترنت، فالمؤسسات الإخبارية تعتمد بشكل متزايد على الجهات الخارجية للحصول على كميات كبيرة من الصور ومقاطع الفيديو، ويشكّل ضبط الوسائط التي يجري التلاعب بها تحدياً كبيراً. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم غرف الأخبار التي تحاول القيام بهذا العمل».

واختتمت «فيس بوك» بيانها قائلة: «مع تطور هذه الشراكات، ستتطور كذلك سياساتنا تجاه الوسائط التي يتم التلاعب بها. في غضون ذلك، نلتزم بالاستثمار في فيسبوك والعمل مع الشركاء الآخرين في هذا المجال لإيجاد حلول ذات تأثير حقيقي».