دراسة تؤكد أن الإسبرين يشكل خطر علي مرضي الأورام الحميدة

ورم الأنف هو ورم حميد غير سرطاني ينمو من بطانة الأنف أو الجيوب الأنفية، هذه الاورام الحميدة تحدث عادة في كل من الممرات الأنفية اليمنى واليسرى وتعيق تدفق الهواء، يمكن أن تجعل أنفك يشعر بالتهاب ، ويمكن أن تقلل من حاسة الشم، ولكن ليست كل الزيادات في الأنف هي الاورام الحميدةووفقا لتقرير لـ Harvard health الأورام الحميدة الأنفية قد تنجم عن التهاب مزمن طويل الأمد في بطانة الأنف ، على الرغم من أنها تحدث في كثير من الأحيان دون سبب واضح.

الأشخاص الذين يعانون من حمى القش المزمن التهاب الأنف التحسسي، أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بمرض البوليبات الأنفية او اورام الأنف ، بالإضافة إلى ذلك ، تتطور الأورام الحميدة الأنفية بشكل شائع عند الأطفال المصابين بالتليف الكيسي.

الأشخاص الذين يعانون من الاورام الحميدة في الأنف والربو غالبا ما تكون لديهم حساسية من الأسبرين وغيرها من الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية قد يصابون بضيق حاد مفاجئ في التنفس إذا تناولوا أحد هذه الأدوية.

إذا كنت تعاني من الأورام الحميدة في الأنف والربو ، فتجنب الأدوية التي تحتوي على الأسبرين أو مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الأخرى،الموجودة في العديد من حبوب منع الحمل بدون وصفة طبية وعلاجات البرد والإنفلونزا، كما أنها موجودة في بعض كريمات البشرة.

الأعراض الرئيسية للأورام الحميدة في الأنف هي:

Advertisements

صعوبة في التنفس من خلال النف، تصريف مستمر من الأنف، البهق المستمر وعدم الراحة في الوجه ، التهابات الجيوب الأنفية المتكررة ، فقدان الرائحة .

يمكن أن تأتي الوقاية بعدة طرق من الإصابه بالورام الحميدة بالأنف يمكن للمرء القضاء على سبب الاورام الحميدة مثل القضاء على مسببات الحساسية من خلال الضوابط البيئية. يمكن منع سبب تحفيز من خلال علاجات الحساسية، أو يمكن استخدام العلاج الصيانة مع الأدوية المضادة للالتهابات مثل بخاخات الأنف الستيرويد ولكن الاورام الحميدة الكبيرة التي لا تستجيب للعلاج الطبي عادة ما تتطلب الجراحة.

قد يهمك أيضا:

تعرف على أسباب وطريقة علاج نزيف الأنف المفاجئ منها التهاب الجيوب الأنفية

تعرف علي علاج التهاب جيوب الأنفية