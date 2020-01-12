تعرف علي أهم أعراض الإكزيما المزمنة

الأكزيما ، والمعروفة أيضًا باسم التهاب الجلد التأتبي ، هي حالة جلدية طويلة الأمد (مرض جلدي مزمن ومستمر) أعراضها القشور والطفح الجلدي والحكة وبقع الجلد الحمراء والجفاف، في هذا التقرير نتعرف على علامات الإصابة بالاكزيما وأسبابها أو عوامل الخطر التى تؤدى إلى الإصابة بها ، وفقا لموقع drugs الطبي .

أسباب الأكزيما

نادراً ما ترتبط الأكزيما بحساسية الطعام، لكن حتى الآن لم يتمكن الباحثون من التأكد من أسباب الأكزيما، لكنهم يعتقدون أن هناك خللًا وراثيًا في الطبقة الخارجية من الجلد يقلل من تأثيره الوقائي من مسببات الحساسية والمهيجات والبيئة.

تاريخ العائلة من الأكزيما قد يجعل الشخص أكثر عرضة للأكزيما.

الأكزيما الأكثر شيوعًا عند الرضع (حيث تُعرف باسم الأكزيما الطفولية) ونصف الحالات على الأقل واضحة في عمر 3 سنوات. عند الأطفال، تميل الأكزيما إلى أن تحدث في سن الخامسة في البالغين ، عادة ما تكون حالة مزمنة (تدوم طويلاً) أو متكررة.

يسبب الالتهاب أن يصبح الجلد أحمر ويصاب بالحكة والتقشر، كما يمكن أن يسبب التهيج والخدش المزمن، ويسبب سماكة الجلد ويكون له نسيج.

التعرض للمهيجات البيئية يمكن أن يسبب تفاقم الأعراض ، كما يمكن أن تسبب العوامل التالية الأكزيما.

-جفاف الجلد.

-التعرض المفرط للمياه (وخاصة الماء الساخن).

-التغيرات في درجات الحرارة.

-التوتر والقلق.

أعراض الأكزيما

قد تختلف الأعراض على نطاق واسع وقد تحدث في مناطق مختلفة من الجسم حسب العمر.

يميل الرضع إلى ظهور أعراض في منطقة الساعدين والساقين والخدين وفروة الرأس.

عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين، قد تبدأ الحساسية الجلدية على الخدين أو المرفقين أو الركبتين.

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قد يعاني الأطفال الأكبر سناً والبالغين من أعراض على الرقبة ، داخل الكوع ، المعصمين ، خلف الركبتين ، الوجه والساعد، ويمكن أن تتأثر الجفون.

الأكزيما هي حالة مستمرة ، لكن الأعراض يمكن أن تأتي وتذهب.

أعراض الأكزيما

-الحكة الشديدة التي قد تتفاقم في الليل.

-البثور والقشور.

-احمرار الجلد أو التهاب حول البثور.

-طفح جلدي.

-المناطق الجلدية الجافة .

-سواد الجلد والتجاعيد حول العين.

-الالتهابات الثانوية بسبب الخدش.

بالنسبة لبعض المرضى ، قد تكون الحكة شديدة لدرجة أنهم لا يستطيعون النوم ويمكن أن تؤثر على روتينهم اليومي في المنزل أو العمل أو المدرسة.

يمكن استخدام وصفة طبية أو مضادات الهيستامين التي لا تحتاج إلى وصفة طبية للمساعدة في علاج الحكة .

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