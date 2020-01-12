شكرا لقرائتكم خبر عن هذه العلامات تشير إلى تلوث الجرح.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث تلوث الجرح عندما تدخل البكتيريا في الجلد المصاب بجروح، قد تشمل العدوى الجلد فقط، أو قد تؤثر على الأنسجة العميقة أو الأعضاء القريبة من الجرح، لذا فى هذا التقرير نتعرف على الأشياء التى تزيد من خطر الإصابة بتلوث أو عدوى فى الجرح وكذلك علامات تلوث الجرح وأعراضه، وفقا للموقع الطبي drugs .



أشياء تزيد من خطر الإصابة بتلوث الجروحأي شيء يقلل من قدرة جسمك على التئام الجروح قد يعرضك لخطر الإصابة بالجروح، ويتضمن هذا أي مما يلي:

- تقدم السن من 65 سنة فيما فوق.

-التدخين أو زيادة الوزن.

-الحالات الطبية التي تضعف الجهاز المناعي مثل السكري أو فيروس نقص المناعة البشرية أو السرطان.

-الأدوية التي تسبب ضعف الجهاز المناعي مثل العلاج الإشعاعي، والعلاج الكيميائي.

- سوء التغذية.

- وجود أجسام غريبة في الجرح مثل الزجاج أو المعدن.

-انخفاض تدفق الدم إلى الجرح الناجم عن ارتفاع ضغط الدم ، أو انسداد أو ضيق الأوعية الدموية.

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علامات وأعراض عدوى أو تلوث الجرح قد تبدأ الأعراض بعد بضعة أيام من إصابة الجرح، أو قد تحدث بعد شهر أو شهرين بعد حدوث الجرح:

- الحمى وارتفاع درجة حرارة الجسم.

-جلد دافئ أو أحمر أو مؤلم أو متورم بالقرب من الجرح.

-دم أو صديد يخرج من الجرح.

-رائحة كريهة من الجرح.

علاج تلوث الجرحيعتمد العلاج على مدى خطورة الجرح وموقعه وما إذا كانت المناطق الأخرى تتأثر أم لا، كما قد يعتمد أيضًا على صحتك وطول المدة التي عانيت فيها من الجرح.

يشمل العلاج أدوية لعلاج العدوى وتقليل الألم والتورم.

-قد يتم العناية بالجروح لتنظيف الجرح ومساعدته على الشفاء.

يمكن استخدام علاج الأكسجين عالي الضغط (HBO) للحصول على المزيد من الأكسجين إلى أنسجتك لمساعدتها على الشفاء يتم إعطاء الأكسجين المضغوط أثناء جلوسك في غرفة الضغط.

قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية لتنظيف الجرح أو إزالة الأنسجة المصابة أو الميتة أو قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية لإزالة جسم غريب.