معلومات عن العارضة نياكيم جاتويش سودانية الأصل حديث السوشيال ميديا

فى سنوات المراهقة كانت عارضة الأزياء نياكيم جاتويش Nyakim Gatwech تبكى كل ليلة قبل النوم لاعتقادها أنها ليست جميلة بما يكفى، ولكن بعد سنوات، وحين أصبحت فى سن العشرين، تحولت إلى رمز للجمال وكسرت الكثير من معاييره وألهمت الكثير من الشابات، فقط بمجرد أن تعلمت حب نفسها.

وقبل نحو 3 أعوام اكتسبت عارضة الأزياء المنحدرة من جنوب السودان لقب ملكة الظلام على السوشيال ميديا بعد الانتشار الواسع لقصتها فى جميع أنحاء العالم عن سائق سيارة أجرة عرض عليها دفع 10 آلاف دولار لتبييض بشرتها، فضحكت نياكيم وأخبرته "لن أفعل ذلك أبدًا إن بشرتى نعمة" ومن وقتها سلطت الأضواء على نياكيم. وبعد 3 سنوات على الانتشار الواسع لقصتها، وحصولها على لقب ملكة الظلام من متابعيها ومحبيها على السوشيال ميديا، عاد المتابعون لتداول صورها بشكل واسع على الإنترنت، فهل تتذكر من هى؟

1 - تنحدر عارضة الأزياء نياكيم جاتويش من جنوب السودان، ولكنها تقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية التى انتقلت إليها كمهاجرة مع أسرتها فى سن 14 عامًا.

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2- فى الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تواجه للمرة الأولى مشاكل بسبب لون بشرتها، وتعرضت للتنمر لوقت طويل فى المدرسة.

3 - تبلغ نياكيم من العمر 27 عامًا، فهى من مواليد 27 يناير 1993.

4- قبل دخول عالم الأزياء كانت نياكيم تعمل فى محل للبقالة، وهناك نصحها الناس أن تفكر فى العمل كعارضة أزياء نظرًا لساقيها الطويلتين اللافتتين.

5- بدأت الاهتمام بعالم الأزياء فى المدرسة الثانوية، واهتمت بتصميم الأزياء لزميلاتها فى المناسبات المدرسية.

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6- وضعت نياكيم العديد من الأهداف فى حياتها من أبرزها تغيير معايير الجمال وتمكين الفتيات الصغيرات ذوات البشرة الداكنة من تقبل أنفسهن والثقة بجمالهن رغم ما يواجهنه من ضغوط، حسبما ذكرت فى مقابلة سابقة مع مجلة "Teen vogue".

7 - خلال ثلاث سنوات أصبح لها نحو 494 ألف متابع على إنستجرام وعشرات الآلاف من المتابعين على تويتر.

8 - تصدرت أغلفة العديد من المجلات خلال الأشهر الأخيرة وأصبحت وجهًا إعلانيًا للعديد من علامات التجميل العالمية.

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