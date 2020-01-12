شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل SMA يكشف التهاب الكبد المناعى الذاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصنع جهاز المناعة الأجسام المضادة لمهاجمة المواد الغريبة مثل الفيروسات والبكتيريا، لكن قد يقوم الجسم المضاد بمهاجمة خلايا وأنسجة الجسم عن طريق الخطأ، ومن بين هذه الأجسام المضادة SMA التى تهاجم أنسجة العضلات الملساء في الكبد وأجزاء أخرى من الجسم، وفقاً لما ذكره موقع "Medlineplus"، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبار الأجسام المضادة للعضلات الملساء (SMA).

ما هو اختبار الأجسام المضادة العضلات الملساء (SMA)؟

هذا الاختبار يبحث عن الأجسام المضادة للعضلات الملساء (SMAs) في الدم، وهو نوع من الأجسام المضادة المعروفة باسم الأجسام المضادة الذاتية.

إذا تم العثور على SMAs في دمك، فمن المحتمل أن يكون لديك التهاب الكبد المناعي الذاتي، وهو مرض يهاجم فيه الجهاز المناعي أنسجة الكبد.

هناك نوعان من التهاب الكبد المناعي الذاتي:

النوع 1، الشكل الأكثر شيوعا للمرض ويصيب النساء أكثر من الرجال، كما أنه أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يعانون أيضًا من اضطراب المناعة الذاتية.

النوع 2، شكل أقل شيوعا من المرض، يؤثر النوع الثاني في الغالب على الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 2 و 14 عامًا.

يمكن علاج التهاب الكبد المناعي الذاتي باستخدام الأدوية التي تثبط الجهاز المناعي، يكون العلاج أكثر فعالية عندما يتم اكتشاف الاضطراب في وقت مبكر.

بدون علاج ، يمكن أن يسبب التهاب الكبد المناعي الذاتي مشاكل صحية خطيرة ، بما في ذلك تليف الكبد وفشل الكبد.

استخدامات تحليل SMA

يستخدم اختبار SMA لتشخيص التهاب الكبد المناعي الذاتي، يستخدم أيضًا لمعرفة ما إذا كان الاضطراب من النوع 1 أو النوع 2.

غالبًا ما تستخدم اختبارات SMA جنبًا إلى جنب مع اختبارات أخرى للمساعدة في تأكيد أو استبعاد تشخيص التهاب الكبد المناعي الذاتي. وتشمل هذه الاختبارات الأخرى:

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لماذا أحتاج إلى اختبار SMA؟

قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كنت أنت أو طفلك يعاني من أعراض التهاب الكبد المناعي الذاتي، وتشمل هذه:

-إعياء وتعب.

-اليرقان (حالة تجعل جلدك وعينيك يتحولان إلى اللون الأصفر).

- ألم البطن.

- ألم المفاصل.

-الغثيان.

-الطفح الجلدي.

-فقدان الشهية.

-البول الداكن اللون.

نتائج تحليل SMA

إذا أظهرت النتائج وجود نسبة عالية من الأجسام المضادة SMA، قد يعني ذلك أن لديك النوع الأول من التهاب الكبد المناعي الذاتي، بينما قد يعني انخفاض كمية الـ SMA أن لديك النوع الثانى من المرض.

إذا لم يتم العثور على SMA ، فهذا يعني أن أعراض الكبد ناتجة عن شيء مختلف عن التهاب الكبد المناعي الذاتي.