كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2020 04:41 مساءً - يحتاج الأطفال إلى رعاية دافئة ومحبة للشعور بالأمان والأمان، وهناك بعض الطرق العديدة التي تخلق طفلاً منضبطاً سلوكياً سواء

للأطفال الصغار والأطفال الأكبر سناً، فالانضباط وضع حدوداً وعواقب وتشجيع السلوك الجيد، كما يساعد الانضباط طفلك على تعلم كيفية التصرف، ويعمل بشكل أفضل عندما يكون لديك علاقة دافئة ومحبة مع طفلك. عقاب الطفل في عمر ثلاث سنوات أوضح الدكتور محمد هاني، استشاري علاقات أسرية وتعديل سلوك، طريقة عقاب الطفل في عمر ثلاث سنوات، وقال أهمها الانضباط لا يعني العقاب، في الواقع، إستراتيجيات الانضباط إيجابية، إنها مبنية على التحدث والاستماع، وهي توجه الأطفال نحو: معرفة ما هو السلوك المناسب، سواء كان ذلك في المنزل أو منزل أحد الأصدقاء أو رعاية الطفل أو الحضانة أو المدرسة.

إدارة سلوكهم وتنمية مهارات مهمة مثل القدرة على التواصل بشكل جيد مع الآخرين، تعلم فهم وإدارة والتعبير عن مشاعرهم.

اختيار نهج الانضباط، إن اختيار طريقة الانضباط هو إيجاد التوازن الصحيح. احذري الانضباط السلبي المفرط Advertisements الانضباط السلبي المفرط، وعدم كفاية الثناء والمكافآت، قد لا يجعل الأطفال يتصرفون بشكل جيد، ولكن بدافع الخوف، هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مع احترام الذات للأطفال والقلق في وقت لاحق في الحياة.

الانضباط يعمل بشكل أفضل عندما يكون حازماً ولكن عادلاً. هذا يعني أنك تضعين قيوداً وعواقب على سلوك طفلك، مع تشجيع السلوك الجيد أيضاً بالثناء والمكافآت والاستراتيجيات الأخرى، سوف يعتمد أسلوبك في الانضباط أيضاً على أشياء مثل أسلوب الأبوة والأمومة، ومرحلة نمو طفلك ومزاجه. احذري العقاب البدني للطفل العقاب البدني على سبيل المثال، الضرب لا يعلم الأطفال كيفية التصرف، عندما يستخدم الآباء العقاب البدني، يكون الأطفال أكثر عرضة لتحدي السلوك أو القلق أو الاكتئاب، هناك أيضاً خطر من أن الضرب قد يؤذي طفلك. كيفية عقاب الطفل 3 سنوات أطفال ما قبل المدرسة منذ سن ثلاث سنوات، يبدأ معظم أطفال ما قبل المدرسة في فهم السلوك المقبول وما هو غير المقبول، سيقومون باختبار سلوكيات مختلفة، تحتوي نصائحنا وأدواتنا لإدارة سلوك ما قبل المدرسة على معلومات حول تكييف استراتيجيات الانضباط وفقاً لسلوك طفلك، فيمكنك عقاب طفلك وفقاً لعمره بجلوسه عدداً من الدقائق الثلاثة مثل عمره في كورنر وهو عبارة عن كرسي العقاب بدون تكلم أو لعب بعدها مباشرة يمكنك أن تشرحي لطفلك خطأه وكيفية التصرف الصحيح، ونتائج كلا التصرفين وما الأفضل من وجهة نظرة والوعد بينك وبينه بعدم التصرف الخاطئ مرة أخرى... واعلمي عزيزتي أن طفلك سوف يكرر الخطأ وعليك تقبل هذا، فالتربية تحتاج لصبر طويل، وعليك مكافأته بالشكل المفضل لديه والثناء على تصرفاته الجيدة.

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