أسماء بنات تبدأ بحرف الخاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2020 04:41 مساءً - حرف الخاء، هل تريدين اسماً لمولودتك القائمة يبدأ بحرف الخاء، إذا أحببت ذلك فتابعي هذه المجموعة من الأسماء الجميلة.... أسماء بنات مميزة خزام: زهر طيب الرائحة. خناثة: الأنثى المتكسرة والمتدللة في مشيتها. خود: الناعمة. خيرة: كثيرة الخير. خواطر: ما يخطر في البال. خويلة: تصغير خولة ويعني الطيبة. خيلان: اسم حيوان بحري خرافي. خوالد: الجبال والصخور الأوابد. Advertisements خفر: حياء العذارى. خميلة: القطيفة. خمائل: جمع خميلة. خضوب: من تعشق الحناء. خاتون: المرأة الشريفة الجليلة. خصاب: النخل الكثير الحمل. خلد: الدوام والخلود.

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