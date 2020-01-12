لخسارة الوزن.. النوم جيدا أفضل من الذهاب للجيم

يميل كثيرون إلى الاستيقاظ مبكرا والذهاب إلى مركز الألعاب الرياضية قبل الانطلاق إلى العمل، لكن ينصح أطباء بضرورة ضغط زر غفوة "Snooze" بدلا من ذلك، إذ يعتقدون أن هناك علاقة بين الافتقار إلى النوم وارتفاع نسبة الدهون في الجسم.

قال الطبيب جي ميدوز إن النوم أقل من 7 ساعات في الليلة يرتبط بزيادة نسبة الدهون في الجسم، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأضاف الطبيب المتخصص في النوم أن الباحثين يعتقدون أن الأشخاص الذين يبلغ معدل نومهم في الليلة 6 ساعات فقط أكثر عرضة لزيادة الوزن بنسبة 27%.

وتابع: "أما الذين ينامون بمعدل 5 ساعات في الليلة فهم أكثر عرضة لزيادة الوزن بنسبة 73%".

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وأوضح أن قلة النوم تتسبب في زيادة الوزن؛ إذ إنه دون الحصول على القدر الكافي من الراحة تخرج هرمونات الشبع والجوع "الليبتين وجريلين" عن السيطرة، ما يعزز الرغبة الشديدة في تناول الطعام خصوصا الحلويات.

وقال ميدوز: "إذا كنت جادا في نيتك أن تصبح شخصا صحيا وتحافظ على رشاقتك، عليك جعل النوم من أولويات حياتك".

وتوصلت دراسة أجرتها جامعة شيكاغو عام 2010 إلى أن الأشخاص الذين اتبعوا حمية غذائية وحصلوا على نوم كافٍ في الليلة، كان الوزن الذي فقدوه نصفه "دهون".

وذكرت أن الأشخاص الذين لم يحصلوا على نوم كافٍ قلت خسارتهم للدهون إلى الربع، وشعروا بالجوع أكثر.

بينما توصلت دراسة أخرى أجريت في 2018 إلى أن الأشخاص الذين ينامون بمعدل من 7 إلى 9 ساعات في الليلة يتعرضون إلى نوبات جوع أقل.