شكرا لقرائتكم خبر عن هواتف «realme» أعلى قيمة مقابل سعر في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دخلت شركة realme للهواتف المحمولة قبل نحو عام تقريبا لسد الفجوة الموجودة بسوق الهواتف الذكية في الشريحة السعرية المتوسطة، لتقدم هواتف متوسطة السعر بإمكانيات حديثة وتصميم شبابي، وحققت realme نجاحا كبيراً من خلال هذه الاستراتيجية، واستطاعت غزو 9 أسواق عالمية احتلت فيها مكانة متميزة في عالم الهواتف الذكية، حيث تمكنت من جذب أكثر من 17 ملايين مستخدم حول العالم في فترة وجيزة.

واتجهت realme للاهتمام بعرض منتجاتها عبر منصات التجارة الإلكترونية، التي أصبحت الوسيلة الأسهل للباحثين عن المنتجات بمجرد ضغطة زر على تطبيقات الهواتف المحمولة أو أجهزة الحاسب الآلي، وخاصة شريحة الشباب، والذين باتوا الأكثر إقبالاً على هذا النوع من التجارة، وحصدت الشركة في سبتمبر الماضي جائزة أسرع العلامات التجارية نمواً على منصات التجارة الإلكترونية، وهذا ضمن قمة التجارة الإلكترونية لعام 2019 بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

موبايل ريلمي 3

ونجحت شركة realme Egypt في الحصول على حصة سوقية بلغت 5.1٪ حتى نهاية أكتوبر الماضي. واستطاعت كسب ثقة ما يزيد عن 500 الف مستخدم، وجاءت انطلاقتها في السوق المصري قوية جدًا بإطلاقها جهاز realme 2 pro، ولقى صدى واسع حيث يُعتبر الهاتف جيلاً جديداً من الهواتف الذكية بفضل قوته وتصميمه العصري، فالهاتف مزود بمعالج Qualcomm Snapdragon 660 AIE ورامات بسعة 8 جيجابايت تميزه بأداء عالي واستهلاك منخفض للطاقة، ويأتي بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميجا بيكسل و2 ميجا بكسل، فضلاً عن كاميرا أمامية مدمجة في الجزء العلوي من الشاشة بدقة 16 ميجا بكسل وهو أول جهاز في السوق بهذه المميزات بسعر في فئة الخمسة آلاف جنيه.صاحبه أيضاً جهاز 1 realme cوالذي يتميز بشاشة كبيرة وبطارية قوية، فضلاً عن تصميم عصري جذاب وبسعر تنافسي، وتتميز شاشته بحيز كبير تصل إلى 6.2 بوصة، وتعد الأولى من نوعها بالسوق في نطاق الفئة السعرية ٢٠٠٠ جنيه وتصل سعة البطارية إلى 4230 ميللي أمبير.

Advertisements

موبايل ريلمي 3

ولاقى الجهازان ردود فعل كبيرة، ولم تكن الأسعار المُنافسة فقط هي التي أعطت لهما الشُهرة الواسعة، بل أيضاً المواصفات القوية والتي تفوقت على معظم أجهزة الفئة المتوسطة، حيث شهدا حجم مبيعات هائلة من خلال الموزع الحصري على الإنترنت «Jumia»، ومنافذ البيع بالتجزئة وبلغ حجم مبيعات الشركة 13،000 وحدة، إضافة إلى مبيعاتها عبر الإنترنت والذي وصل إلى أكثر من 9 ملايين جنيه خلال 80 دقيقة فقط.

واصلت شركة realme النجاح في السوق المصري، وهذا لمعرفتها الجيدة باحتياجات المُستخدمين، وخاصة فئة الشباب المُستهدفة، وهو الحصول على إمكانات عالية من تصميم وأداء وكاميرا وبطارية، ولهذا قامت realme بإطلاق هاتف «realme3» يوم 22 إبريل 2019 ليمثل منافسا شرسا في فئة الهواتف المتوسطة، فقدم الهاتف تجربة بصرية ولمسية فريدة من نوعها، تجمع بين الحرفية والأناقة، حيث اعتمدت في معادلتها على الألوان المتدرجة في التصميم الـ Unibody، كما قامت بتطوير بطارية الهاتف بسعة عالية ومتفوقة على منافسيها في نفس الفئة السعرية والتي لا تتجاوز الـ 3 ألاف جنيها، وحققت الشركة مبيعات كبيرة في إنطلاق الجهاز للبيع على الإنترنت، حيث حققت مبيعات حوالي 2000 وحدة في أول 15 دقيقة.

موبايل ريلمي 3

قامت شركة realme بإطلاق سلسلة من الهواتف الذكية تجمع بين مفهوم التوازن بين القوة في الأداء والطاقة وقفزة كبيرة إلى عالم الكاميرات الرُباعية، وهي realme5، الذي يدعم معالج سناب دراجون 665 ذو الذكاء المطور والمحسن، بالإضافة إلى قدرات التصوير التي تتيحها الكاميرا الرباعية 12 ميجا بكسل والأداء والبطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

وحققت سلسلة realme 5 بمبيعات تخطت ١٠٠ ألف جهاز، حيثُ تم تسمية هاتف realme 5 pro ببطل المبيعات على موقع «سوق.كوم» في فئة الـ 3 آلاف جنيه، لتزيد شراسة المنافسة في السوق.