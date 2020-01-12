شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مصابي اشتباكات الشرطة العراقية والمتظاهرين بواسط إلى 59 شخصا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم (الأحد) أن حصيلة الاشتباكات التي اندلعت بين المتظاهرين والشرطة بالقرب من مبنى جامعة واسط الواقعة جنوبي البلاد ارتفعت إلى 59 مصابا.

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وقال المصدر العراقي ـ في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ إن عدد المصابين جراء الاشتباكات التي اندلعت عقب توجه العشرات من المتظاهرين إلى مبنى قيادة شرطة محافظة واسط ارتفع إلى 59 شخصا بينهم 48 عنصرا في الشرطة العراقية.

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق اليوم بارتفاع عدد المصابين نتيجة الاشتباكات بالقرب من جامعة واسط إلى 40 شخصا من المتظاهرين وعناصر القوات الأمنية.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي أمر فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي بتشكيل لجنة تحقيق باستهداف المتظاهرين في محافظة كربلاء - الواقعة وسط البلاد - فيما صرح المتحدث باسم القائد العام اللواء عبدالكريم خلف بأن من سماها "مجموعة إجرامية " في كربلاء تستهدف المتظاهرين.