طريقة حرق الدهون في 24 ساعة برجيم السوائل والخضار

لا بد من حرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة من اجل الحفاظ على الصحة اولاً واستعادة الرشاقة ونحت الجسم ثانياً. لهذا يجب اتباع نظام غذائي يحتوي على مكونات صحية مع الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. ومن الضروري التخلي عن بعذ العادات السيئة التي تسبب زيادة الوزن. ومن اجل تسريع عملية حرق الدهون من المفيد ايضاً اتباع برنامج موقت يساعد على تحقيق هذا الهدف في مدة قصيرة. ولهذا ينصح باختيار رجيم السوائل والخضار لمدة لا تزيد على 24 ساعة.

مبدأ رجيم السوائل والخضار



يساعد هذا الرجيم على حرق الدهون وخسارة الوزن الزائد وتخليص الجسم من السموم والبقايا الضارة لأنه يتضمن برنامجاً يقوم على تناول السوائل والخضار معاً لمدة يوم واحد فقط.

• يعرف هذا الرجيم ايضاً باسم حمية المستذئبين وقبل بدء تطبيقه يجب اتباع برنامج تمهيدي يساعد على تنقية الجسم وعلى ازالة الدهون التي تتجمع في منطاق مختلفة منه.

• تمتد المرحلة التمهيدية على اربعة ايام. في اليوم الاول يجب التخلي عن تناول الاطعمة الدسمة الغنية بالدهون وتلك الضارة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من بالسكر. لكن الافضل فعل هذا بشكل تدريجي والتركيز على اكل الخضار المطهوة والطازجة.

• وخلال الايام الثلاثة الاخرى من الضروري اعتماد حمية تقوم على تناول الفطر والاناناس في اربع وجبات يومية. وفي الحالتين يجب ان يترافق ذلك مع شرب كمية كافية من الماء والسوائل المفيدة.

• اما في يوم الرجيم فمن الضروري ان يبدأ الاكتفاء بالسوائل الصحية فقط لمدة لا تزيد عن 24 ساعة. وفي هذه الحالة يمكن شرب الماء المعدني والعادي وعصير الفواكه والخلاصات العشبية لكن من دون اضافة اي نوع من المحليات. فهذا يزود الجسم بالرطوبة وبالكثير من الفيتامينات التي يحتاج إليها. وهكذا يمكن حرق الدهون وخسارة ما لا يقل عن كيلوغرام في يوم واحد.

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حدود رجيم السوائل والخضار



يساعد هذا الرجيم على نحت الجسم وخسارة ما لا يقل عن كيلوغرامين في 24 ساعة فقط. ورغم هذا يجب الانتباه الى بعض مخاطره.

• من الممكن اثناء اتباع الرجيم لمدة 24 ساعة الشعور بالحرمان لأنه يمنع تناول الكثير من الاصناف. ولهذا يجب الانتباه بعد التوقف عن ذلك الى عدم تناول كمية كبيرة من الطعام.

• يجب عدم اتباع هذه الطريقة لخسارة الوزن لمدة طويلة لأن الجسم يقوم في هذه الحالة بردة فعل طبيعية حيث تصبح عملية الايض بطيئة. وهذا يعني خسارة عدد قليل من السعرات الحرارية.

• بعد انتهاء مدة الرجيم يجب دائماً الحرص على تناول الطعام الصحي خلال وجبات منتظمة مع ممارسة الرياضية 3 مرات اسبوعياً على الاقل. ففي حال عدم الالتزام بهذه النصائح من الممكن ان تتم استعادة الوزن الزائد بسرعة.

• خلال مدة هذا الرجيم يمكن الجسم ان يخسر الكثير من الماء وهذا ما يؤدي الى ملاحظة تراجع الوزن اثناء قياسه. ولهذا من الممكن ان تكون هذه الخسارة وهمية. اذاً يجب الانتباه الى اهمية عدم تناول الاطعمة الغنية بالدهون والسكريات بعد انتهاء مدة الرجيم قدر الامكان.

• من الممكن ان يسبب رجيم القمر الكامل اضطراب حالة الجسم ووظائفه اذا تم تطبيقه لمدة تزيد على 24 ساعة. ولهذا ينصح دائماً باعتماد النظام الغذائي الصحي وممارسة الرياضة طريقة لحرق الدهون ونحت الجسم واستعادة الرشاقة.



