شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب يقوي جهاز المناعة ويحمي من السرطان.. تعرّف عليه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت دراسة علمية نشرها موقع “boldsky” أن مشروب الجزر بالزنجبيل له فوائد صحية للإنسان لكونه يجمع فوائد الخضروات والأعشاب في كوب واحد، بل يحتوي على أقل من 200 سعر حراري (عندما يتم تحضيره من 4 ثمار جزر، ونحو نصف بوصة من عشب الزنجبيل).

وفيما يلى 7 فوائد لهذا المشروب المذهل:-

-يعزز الجهاز المناعي

يمنح عصير الجزر والزنجبيل فوائد العناصر الغذائية المختلفة، وذلك لأن الفيتامينات A وC الموجودة في الجزر تفيد خلايا الدم، في حين أن خواص الزنجبيل المضادة للأكسدة، والالتهابات تزيد من المناعة. كما أنها مجتمعة تساعد في إزالة السموم من الجسم، وهي طريقة أخرى لتحسين مناعته وتساعد الخصائص المضادة للميكروبات المتاحة في مزيج الجزر والزنجبيل في قتل البكتيريا والفيروسات الضارة المسببة للعدوى، وبالتالي الحفاظ على صحة الإنسان.

– الوقاية من السرطان

تشير الدراسات إلى أن عصير الزنجبيل الطازج يكفل حماية من أنواع مختلفة من السرطان، كما يمكن للجزر أن يقاوم ويحمي من سرطان المبيض، والقولون، والرئة، والثدي وأنواع أخرى من السرطان. ويفيد الزنجبيل بصفة خاصة في وقف انتشار الخلايا السرطانية، ولكونه غنيا بالمواد المضادة للأكسدة والمغذيات النباتية، فإن المزيج الصحي للزنجبيل والجزر يساعد على منع نمو الخلايا الجذرية التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

– السيطرة على مرض السكري

ينبغي تناول عصير الزنجبيل والجزر الغني بمضادات الأكسدة بانتظام للسيطرة على مرض السكري، وذلك لأن الزنجبيل يخفض مستوى السكر في الدم، ويحسن كفاءة الأنسولين، ويقلل من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري. أما الجزر فهو مفيد أيضًا لمرضى السكري، حيث إنه عبارة عن خضراوات مخفضة لنسبة السكر في الدم، بينما الكاروتينات (الصبغات العضوية التي تنتجها النباتات والطحالب والتي تمنحها اللون المميز) تساعد أيضا في تنظيم مستويات السكر في الدم.

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-تحسين صحة القلب

إن خصائص مضادات الأكسدة والتطهير في الجزر والزنجبيل تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، فضلا عن أن البيتا كاروتين، والألفا كاروتين واللوتين في الجزر تقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية، بينما يساعد محتواه من البوتاسيوم في خفض ضغط الدم. كما يساعد الزنجبيل أيضًا على خفض مستوى الكوليسترول، وينظم ضغط الدم ووفقا للدراسات، فإن محتوى الجنجرول في العصير الصحي يمكن أن يخفض ضغط الدم، مما قد يقلل بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

– علاج آلام العضلات

يتميز عصير الجزر والزنجبيل بخصائص مضادة للالتهابات، يمكن أن تساعد في تقليل الألم ووجع العضلات، لأنه يخفف الالتهاب في العضلات. وأوضحت الدراسات أن مستخلصات الزنجبيل هي علاج موثوق به لعلاج آلام العضلات، وعندما تقترن بالجزر المضاد لالتهاب المفاصل وبفضل فيتامين A والبيتا كاروتين، التي يزخر بها الجزر، فإن هذا العصير يعتبر علاجا فعالا.

-تحسين صحة البشرة

يعد عصير الجزر والزنجبيل مزيجا ممتازا من أجل الحصول على بشرة صحية، وذلك لأن الجزر يحتوي على بيتا كاروتين، مما يحسن صحة الجلد، كما يحتوي الزنجبيل أيضًا على مضادات الأكسدة، والفيتامينات، والمعادن التي تعمل على تحسين نسيج البشرة، فضلا عن أن المواد المضادة للأكسدة تساعد في إصلاح تلف الجلد.

-مفيد للمرأة الحامل

تشير الدراسات إلى أن عصير الزنجبيل والجزر مفيد للحوامل لأن وجود فيتامين A في الجزر يعزز بشكل كبير على نمو الخلايا، مما يساعد أيضًا في التطور الصحي للجنين داخل الرحم. وكذلك فإن تناول العصير يساعد في منع خطر الإصابة بعدوى داخلية ربما تؤثر على الجنين. وإلى جانب ذلك، تحتاج الحوامل أيضًا إلى الكالسيوم بوفرة، وهو ما يقدمه عصير الجزر والزنجبيل.