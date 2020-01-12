ما هي المشروبات المناسبة للأطفال بدايةً من الشهر السادس؟

الأحد 12 يناير 2020

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن الطفل لا يحتاج لغير حليب الأم والأغذية المخصصة للرضع لإمداد الجسم بالسوائل على نحو كافٍ، حتى بلوغه الشهر السادس من العمر، يمكن بعدها للرضيع شرب الماء.



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وأشارت الرابطة إلى أنه بدءاً من عمر عامين يمكن للطفل شُرب الحليب قليل الدسم. وإذا كان الطفل يعاني من حساسية تجاه الحليب البقري أو من مشكلة في تحمل اللاكتوز، فيمكن اللجوء إلى بدائل الحليب النباتية، تحت إشراف الطبيب لاختيار البديل، الذي يحتوي على البروتين، والكالسيوم، وفيتامين D.

وعند الرغبة في تقديم العصير للطفل، فيجب أن يكون من الفواكه بنسبة 100% ودون سكرمُضاف، مع مراعاة تخفيفه بالماء بشدة.