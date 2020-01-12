شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف السر وراء البدانة المفرطة لدى الأمريكيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت دراسة جديدة أن الوجبات الجاهزة والوجبات الخفيفة تجعل الأمريكيين يعانون من السمنة المفرطة وغير الصحية، وقال الأستاذ فى كلية جورج واشنطن للطب والعلوم الصحية فى واشنطن باحث ليج فرام "كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتناولون أغذية مصنعة أرخص، أصبحوا أكثر بدانة".. وقام فرام بتحليل اتجاهات الغذاء فى الولايات المتحدة، بالنظر إلى ما وراء السعرات الحرارية إلى تأثير المعالجة .



وأوضح الباحثون - فى بيان صحفى - "عند مقارنة النظام الغذائى للولايات المتحدة مع النظام الغذائى لأولئك الذين يعيشون فى مناطق زرقاء - وهى المناطق التى يعيش فيها السكان حتى عمر 100 دون مرض مزمن - فإن الاختلافات صارخة"، مضيفا "ترتبط العديد من اتجاهات الغذاء التى استعرضناها بشكل مباشر بنمط حياة سريع الخطى فى الولايات المتحدة يساهم فى وباء السمنة الذى نواجهه الآن".

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وكشف الباحثون، فى دراسة أجريت على الحيوانات، أن المستحلبات فى الأغذية المصنعة تزيد من نسبة السكر فى الدم وتسبب الجوع المفرط وتزيد من الوزن وتلف الكبد، مضيفين "أن التجارب التى توصل إليها الإنسان قد وجدت أن الأطعمة المجهزة للغاية تقلل من الشعور بالامتلاء، وتسبب فى الأكل بشكل أسرع، وتزيد من الالتهابات والكوليسترول، وتؤدى إلى زيادة الوزن".



من ناحية أخرى، يعانى الأشخاص الذين يتناولون كميات أقل من اللحوم والأطعمة الغنية بالألياف والأطعمة المصنعة من الحد الأدنى من عدد أقل من الأمراض والسمنة المزمنة، وقد وجد الباحثون أنهم يميلون أيضًا إلى العيش أكثر صحة لفترة أطول.