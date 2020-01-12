شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تؤثر سلباً على فرص الإخصاب .. ما هي؟ والان مع التفاصيل

الأحد 12 يناير 2020 تناول أطعمة صحية وخاصة الخضروات والفواكه من التوصيات المعروفة لمرحلة التخطيط للحمل ثم خلال رحلة الـ 9 أشهر بعد ذلك، لكن هناك بعض الأطعمة تؤثر سلباً على فرص الإخصاب عليك الابتعاد عنها أو الحد منها، أهمها:

* الأسماك الغنية بالزئبق، التونة، والمأكولات البحرية، وسمك السيوف والمكاريل كبير الحجم. * مشروبات الصودا، مثل الكوكاكولا والبيبسي وخاصة المحلاة بسكر اصطناعي لأنها تغير تركيبة البكتريا داخل الجسم. Advertisements * عليك أيضاً الحد من أكل المخبوزات الجاهزة والابتعاد عن اللحوم المصنّعة لأنها غنية بالدهون الصلبة المتحولة. * الأطعمة التي ترفع نسبة السكر عالياً وبسرعة لا تناسبك في هذه المرحلة، مثل الحلويات والعصائر المحلاة. * منتجات الألبان قليلة الدسم تحتوي على هرمون ذكوري (أندروجين) قد يعيق فرص الخصوبة. لذلك تناولي الألبان كاملة الدسم مع مراعاة عدم الإفراط لتفادي زيادة الوزن. * عليك الابتعاد تماماً عن الألبان غير المبسترة، والأطعمة الحيوانية غير المطهية جيداً (البيض واللحوم).

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