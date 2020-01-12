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شكرا لقرائتكم خبر عن الهيل يقضي على رائحة الفم وينظّف الكبد والان مع التفاصيل
الأحد 12 يناير 2020
يستخدم الهيل (الحبّهان) في الطبخ على نطاق واسع ويضاف إلى القهوة، ويعتبر "ملك التوابل" لفوائده الصحية، إلى جانب نكهته الزاكية. ويمكنك الاعتماد على بذور الهيل للتخلّص من رائحة الفم الكريهة، وذلك بمضغ بعض البذور لمدة 3 إلى 5 دقائق.
ولأن الهيل يحتوي على مضادات للبكتريا، يساعد مضغه على تقليل التهابات اللثة، والقضاء على الجراثيم المسببة للتسوس.
ويحتوي الهيل على مضادات للأكسدة مفيدة لوظائف القلب، وتحمي من الأزمات القلبية، وتوجد أدلة على أنه يساعد على خفض الكولسترول المرتفع إذا تم تناوله يومياً لمدة 8 أسابيع.
وللهيل فائدة أخرى محتملة، هي أنه يحسّن التمثيل الغذائي ويزيد قدرة الجسم على حرق الدهون.
إلى جانب ذلك، يساعد الهيل على تنظيف الكبد لنفسه وتنقيته من السموم.
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