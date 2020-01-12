ميغان ماركل توقع اتفاقًا مع "ديزني" للتعليق الصوتي على أحد أفلامها وتتبرع بأجرها

تعاقدت ميغان ماركل مع شركة ديزنى للرسوم المتحركة لتأدية التعليق الصوتى فى أحد أفلامها مقابل تبرع لمنظمة خيرية معنية بالفيلة. وحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن ميجان سجلت التعليق الصوتى قبل أن تبدأ عطلة الستة أسابيع فى كندا للاحتفال بالكريسماس. وتبرعت ميغان ماركل بأجرها كاملا لصالح جمعية "Elephants without borders" وهى جمعية خيرية مخصصة للحفاظ على الحياة البرية وحماية الحيوانات.



ويذكر أنه فى شهر آيار/مايو تم منح الزوجين تكريمًا شرفيًا نادرا من شركة ديزنى وهو عمل بالرسوم المتحركة بالألوان المائية للدب وينى احتفالاً بمولد طفلهما الملكى، حيث رسم الفنان "كيم ريمون" الثنائى يجلسان جنبًا إلى جنب ويقرآن كتابًا لآرتشى وإلى جوراهما يجلس الدب وينى وجاء الإعلان عن التعاقد مع ديزنى بعد إعلان دوق ودوقة ساسكس تخليهما عن أدوارهما الملكية، فيما يبدو أنه يلمح إلى خطط ميجان المهنية المستقبلية، بينما لم يفصح الزوجان بعد عن خططهما المستقبلية لتحقيق الاستقلال المالى عن العائلة المالكة.



ووفقًا لديلى ميل فإن الزوجين إذا قررا الاحتفاظ بألقابهما الملكية رغم تنحيهما واستقلالهما المالى عن العائلة المالكة، فإن هذا يمكن أن يمنحهما فرصًا كبيرة لكسب الأموال من خلال حضورهم الفعاليات المختلفة أو التعاقد ليكونوا سفراء لعلامات تجارية لشركات عملاقة. وحسب الخبراء فإن العمل كسفير لعلامة تجارية عملاقة مثل آبل على سبيل المثال يمكن أن يجعلهما يربحا عشرات الملايين من الدولارات سنويًا.

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