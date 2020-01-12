تعرف على أفضل تدريبات الجرى للمبتدئين لحرق السعرات الحرارية

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فوائد الجرى السريع لا تتوقف عند السعرات الحرارية ولكن تحسن القدرة على التحمل العضلي وصحة القلب والأوعية الدموية من خلال ممارسة هذه المجموعة من التمارين.
يعرف عشاق اللياقة البدنية فعالية الركض والمشي السريع، وهذا السبب بالذات يجعل الركض أفضل من نظام تمرين آخر، فهى تنطوي أساسا على الركض إلى مسافة محددة في وقت محدد.
وفقا لتقرير موقع "healthcare" فإن الجمع بين العدو مع تمارين القلب، توفر فوائد صحية لا تعد ولا تحصى. لذلك ، إذا كنت حريصًا على إضافة سباق إلى التمرين ، فإليك طريقة القيام بذلك.
مستوى المبتدئين من الجرى السريع
إذا كنت جديدًا في التمرين ، فمن الأفضل أن تكون بطيئًا. نظرًا لأن جسمك ليس معتادًا على التدريبات ذات الكثافة العالية ، ابدأ ببساطة.ظ، فقد يؤدي الضغط الشديد على الجسم إلى نتائج عكسية، وقد ينتهي بك الأمر بالاستراحة في السرير لفترة طويلة.
جلسة الاحماء أمر لا بد منه، لأنها تفتح عضلاتك وتجهزها للتمرين.
قم بالتمدد أو المشي السريع أو الركض الخفيف لمدة 10-15 دقيقة.
نظرًا لأنك جديد في ممارسة الرياضة ، ابدأ بشرائح سباق أقصر ، واسمح لجسمك بالتعافي بعد كل مرة
نظام نموذجي للمبتدئين
- قم بتمرين الاحماء من اختيارك لمدة 5 دقائق جيدة دون انقطاع.
- خذ سباق العدو الأول (الجري) لمدة 30 ثانية، وابذل قصارى جهدك لممارسة أسرع.
- بعد 30 ثانية ، أبطئ وابدأ المشي بخطى سريعة لمدة 120 ثانية.
- اركض مرة أخرى لمدة 30 ثانية التالية بأقصى طاقة لديك.
- إبطاء مرة أخرى وابدأ المشي لمدة 120 ثانية.
- اتبع هذا النمط لمدة 20 دقيقة التالية دون انقطاع.
في غضون بضعة أيام أو أسابيع ، اعتمادًا على قوة جسمك ، تزيد من شدة التدريبات السريعة. كما هو الحال الآن ، يجب أن تتقن المستوى الأول ، وانتقل إلى المستوى التالي.
فوائد الركض السريع على جسمك
حرق السعرات الحراريةلا يوجد ممارسة سهلة افضل من الجري، حيث أن الركض فعال للغاية في حرق السعرات الحرارية الزائدة، ولكن استخدام أنواع جيدة من الاحذية لتحقيق أعلى فائدة.
يزيد من كفاءة الجسم
يوفر الركض فوائد مثالية، فهو يساعد في زيادة الكفاءة لتعزيز حرق الدهون بشكل أسرع، وهذا يحسن اللياقة البدنية للقلب والأوعية الدموية.
الركض معزز للطاقة
قد يكون تمرين الركض صعباً في البداية ، ولكن كما تفعلون بانتظام ، ستتحسن طاقتك، فإذا قمت بذلك في الصباح ، فسيساعدك على البقاء نشيطًا ونشطًا طوال اليوم.
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