فوائد لحقن المفاصل بالكولاجين.. تعرف عليها!

الأحد 12 يناير 2020

تعد آلام المفاصل من أكثر الأعراض شيوعا لأسباب مختلفة ومتعددة مثل خشونة الركبة أو التهاب المفاصل المزمن، لكنها في النهاية تشكل عائق كبير في الحركة وتكون مصدر إزعاج لأي شخص يعاني منها.



ووفقا للعين الإخبارية، يقول الدكتور عمرو رأفت، استشاري علاج آلام العمود الفقري والمفاصل والأعصاب، بمصر، إن الكولاجين يعتبر من أحدث تقنيات علاج المفاصل بدون ألم وبدون جراحة، حيث يتم حقن الكولاجين بالمفصل مباشرة باستخدام المخدر الموضعي والموجات فوق الصوتية في دقائق بدون ألم أو مضاعفات.

ويضيف: "الكولاجين هو المكون الرئيسي لجميع الهياكل داخل المفاصل، لذلك عندما يتم حقن المفاصل بالكولاجين تعمل على تحفيز النشاط وإصلاح وتعزيز حالة المفصل الصحية".

ويوضح رأفت أن حقن الكولاجين تستهدف أماكن المعاناة مباشرةً بالمفصل مما يعزز ويصلح الخلايا التالفة أو البالية، وبالتالي يستعيد المفصل وظيفته ويتم تخفيف أعراض الألم بدرجات كبيرة جدا.

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ويرى رأفت أن حقن الكولاجين تعتبر علاجًا فعالًا للألم وفقدان الوظيفة بسبب التشوهات المفصلية نتيجة الخشونة أو تآكل الغضاريف أو نتيجة هشاشة العظام بالركبة.

وأشار رأفت إلى فوائد حقن الكولاجين في المفاصل وهي:

- تقليل خطر الاصابة بتصلب المفاصل خاصة في الشيخوخة، حيث يعمل الكولاجين على إعادة المرونة للمفاصل.

- تسهيل حركة المفاصل في حالات التهاب المفاصل وتخفيف الآلام المرافقة لالتهابها.

- التخلص من الغضاريف التالفة والمساعدة في إعادة بنائها.