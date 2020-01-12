س وج..ما هي أسباب وأعراض الإصابة بسرطان الدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة بمرض سرطان الدم أو كما هو متعارف علي اسمه العامي هو اللوكيميا، وهناك العديد من الأسباب والاعراض التي يجب التعرف عليها للتعامل مع المرض، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

ما هو مرض سرطان الدم؟

سرطان الدم يعد من الأمراض التي تتسبب في تعرض الخلايا الدموية والغدة الليمفاوي والعظام للخطر، ويتم اكتشاف هذا المرض وفقا لتحليل كرات الدم البيضاء المسئولة عن الحد من الإصابة بالالتهابات، ففي حالة ارتفاع نسبتها فهذا يعد من أسباب الإصابة بسرطان الدم.

ما هي أعراض سرطان الدم؟

هناك العديد من الأعراض الخاصة بمرض سرطان الدم والتي يجب التعرض عليها، ومنها:

-ارتفاع في درجات حرارة الجسم.

-الشعور بالإرهاق و التعب، وعدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

-التعرض للإصابة بالالتهابات والعدوى المتكررة.

-فقدان الوزن غير المبرر.

- فقدان الشهية وعدم الرغبة في تناول الطعام.

-انتفاخ و تورم في الغدد الليمفاوية.

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-انتفاخ في منطقة الكبد.

-كثرة التعرض للإصابة بالنزف وزيادة فرص التعرض للكدمات.

-فرط التعرق.

-ألم شديد في العظام و المفاصل بالجسم.

ما هي أسباب الإصابة بسرطان الدم؟

العامل الوراثي والبيئة المحيطة بك هي السبب الرئيس في التعرض للإصابة بسرطان الدم، ولذا يجب عليك توخي الحذر في حالة انتشار المرض.

ما هي أنواع سرطان الدم؟

هناك العديد من الأنواع الخاصة بمرض سرطان الدم، ومنها:

-سرطان الدم الليمفاوي الحاد، الأطفال والشباب هم الأكثرعرضة للإصابة به.

- "ابيضاض" الدم الحاد، ويصاب به الكبار.