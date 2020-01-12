شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ينصح بتناول الطعام ببطء .. تعرف على 5 فوائد له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غالبًا ما يخبرنا آباؤنا تناول الطعام ببطء، بينما قد نتجاهل ذلك، ولكن هل تعلم أنه يمكن لهذه العادة أن تحدث فرقًا إيجابيًا في حياتك، فإذا كنت تستمتع بكل لقمة من طعامك ، فسوف تصل إلى معدتك إلى مرحلة الراحة، ونظرًا لضيق الوقت والجداول الزمنية المليئة، لا يوجد لدينا وقتًا لتناول الطعام ببطء للحصول على الفائدة.

الأكل السريع ضار بصحتك بعض الناس يأكلون في عجلة من أمرهم حتى أنهم لا يتذوقون ما يأكلونه، ووفقا لموقع "WebMD" قبل أن تتمكن براعم التذوق من التقاط الطعام تكون قد انتهيت من وجبتك. الأكل السريع ضار بصحتك بعض الناس يأكلون في عجلة من أمرهم حتى أنهم لا يتذوقون ما يأكلونه، ووفقا لموقع "WebMD" قبل أن تتمكن براعم التذوق من التقاط الطعام تكون قد انتهيت من وجبتك.

الأكل البطييء ضروري لتكسر الطعام وتوزيع المواد الغذائية في الجسم، ونحتاج إلى إتاحة متسع من الوقت لنتناول الطعام حتى نأكل ببطء مع مضغ مناسب لزيادة الهضم.

5 فوائد للأكل ببطء يحسن الهضم

تناول قطع صغيرة ومضغها بشكل صحيح يعطي مساحة في المعدة للهضم، ومن الناحية الفنية ، يجب على الشخص مضغ قضمة واحدة لمدة تصل إلى عشرين مرة، فكلما زاد مضغك، كلما أصبح الطعام أضعف وأصبح من الأسهل على الجهاز الهضمي تكسيره، لذا فإن الأشخاص الذين يتناولون الطعام بسرعة يشكون من مشاكل في المعدة في كثير من الأحيان.

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تناول الأكل ببطء لإنقاص الوزن تناول الأكل ببطء لإنقاص الوزن ادعت العديد من الدراسات أن الأكل البطيء يساعد في انقاص الوزن، لأن أخذ قضمات صغيرة ومضغها ٢٠ مرة من شأنه أن يخبرعقلك بأمك ممتلئ، وهذا يمنع الإفراط في تناول الطعام مما يؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن. جرب هذه الخدعة وستشاهد النتائج في غضون بضعة أسابيع.

التغلب على الإجهاد مع الأكل البطيء

عندما تأكل ببطء، فأنت تركز على الأكل فقط ولا شيء آخر، هذا يساعد في الإبتعاد عن التوتر وجميع الأفكار السلبية، وستلاحظ أنه بحلول الوقت الذي تنتهي فيه من تناول الطعام، سيصبح عقلك مرتاحًا.



الأكل البطيئ يجعلك تحصل على تجربة طعام ممتعة الأكل البطيئ يجعلك تحصل على تجربة طعام ممتعة لتستمتع بطعامك، من المهم أن تتناوله بكل سرور، فعندما تأكل على عجل، لا تحصل على الطعم الحقيقي للطعام ولا تشعر بالرضا حتى لو كان هو الطبق المفضل لديك من المطعم المفضل.

الأكل البطيء قد يزيد من الإيجابية تجاه الحياة عندما تتذوق طعامك، فإنك تفهم الدورالهام للغذاء في حياتك. أثناء تجربة نكهات مختلفة، تتحسن براعم الذوق وتستمتع بالأكل، وفي بعض الحالات، و يعتبر الطهي من عوامل الإجهاد. هذا يعني، كلما شعرت بالتوتر، فقط ادخل إلى المطبخ وابدأ الطهي. ستكون حياتك أكثر سعادة وصحة.