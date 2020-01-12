شكرا لقرائتكم خبر عن تكدس الحصوات فى القناة الصفراوية يسبب التهاب المرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المرارة عبارة عن جهاز هضمى على شكل كمثرى يقع على الجانب الأيمن من البطن دورها هو تخزين وإطلاق العصارة الصفراء لهضم الدهون، عندما تكون ملتهبة، ويمكن أن تسبب آلاما فى البطن والقىء والحمى، تتصل المرارة بالكبد بواسطة قناة، إذا كان هناك حجر يسد هذه القناة، فإن الصفراء تتراجع، ما تسبب فى إصابة المرارة هذا هو المعروف باسم التهاب المرارة الحاد.

ووفقا لموقع medicalnewstoday المرارة تتضخم وتصبح حمراء أثناء نوبة من الالتهاب، ويمكن أن يتسبب تراكم السوائل فى العضو فى الإصابة بعدوى ثانوية.

أعراض التهاب المرارة

يمكن أن يحدث التهاب المرارة نتيجة حصى فى المرارة.

الأعراض الأكثر شيوعا لالتهاب المرارة هى:

ألم مفاجئ فى الجانب الأيمن، وغالبًا ما يحدث بعد فترة وجيزة من تناول وجبة غنية بالدهون، قد تبدأ مباشرة أعلى البطن ولكن ستستقر فى النهاية تحت حافة القفص الصدرى على الجانب الأيمن من البطن، حول موقع المرارة.

الغثيان والقىء: لا يمكن تقسيم الدهون للهضم بسبب القناة الصفراوية المسدودة ، ما يؤدى إلى قلة الشهية ومشاعر الغثيان والقىء.

الحمى: حمى تزيد عن 37.8 درجة مئوية تحدث فى نحو نصف الأفراد المصابين بالتهاب المرارة.

الشعور بالضيق: الشخص الذي يعاني من المرارة الملتهبة قد يعاني من شعور عام بعدم الراحة وهي شكوى شائعة مع العديد من الأمراض وغالبا ما تكون أول إشارة للالتهابات أو العدوى.

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قد تختلف أعراض التهاب المرارة الإضافية حسب العمر والحالة الصحية العامة.

ويظهر ألم المرارة أولاً في شكل آلام متقطعة في البطن، ولكن بمرور الوقت سوف يتحول إلى ألم ثابت وحاد لا يستقر فى الراحة أو تغيير الوضع أو استخدام تدابير أخرى، قد تحدث الألم أيضًا فى الكتف الأيمن أو فى الجزء العلوى الأيمن من الظهر.

سوف يزداد الألم مع مرور الوقت، خاصة عند أخذ نفس عميق أو مع أي نوع من الحركة.

فى الأطفال وكبار السن قد تكون أعراض المرارة غامضة، قد لا يتعرضون للألم أو الحمى ويشكون فقط من الشعور بالضيق وقلة الشهية والضعف، يواجه بعض الأشخاص المصابين بالتهاب المرارة مسحة صفراء على الجلد، والمعروفة باسم اليرقان ومع ذلك هذا أمر نادر الحدوث.

اسباب التهاب المراره

تحدث العديد من حالات التهاب المرارة نتيجة حصى في المرارة، هذه كتل صغيرة تشبه الكريستالات تتكون من أصباغ الصفراء والكوليسترول وأملاح الكالسيوم.

يزيد خطر التهاب المرارة مع تقدم العمر عوامل الخطر الأخرى تشمل:

الإناث أكثر عرضه للصابه بالتهاب المرارة، الحمل، البدانة، داء السكرى، فقدان الوزن السريع.

معالجة التهاب المرارة أمر حيوى لمنع تطور أى مضاعفات قد تكون قاتلة.