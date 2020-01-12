تعرفي على طريقة إعداد وتحضير نوتيلا هوت شوكليت

المقادير 150 x جرام شيكولاتة (داكنة)

4 x معلقة كبيرة شيكولاته سايحة (نوتيلا)

2 x كوب لبن كامل الدسم

2 x معلقة صغيرة سكر (او حسب الرغبة)

½ x كوب كريمة خفق (للتزيين) الطريقة: يسخن اللبن ونضيفه على الشيكولاتة المبشورة، ونقلب بواسطة مضرب يدوي بسرعة حتى تذوب الشيكولاتة تماما.

نضيف النوتيلا والسكر ونقلب ثم نرفع المزيج على النار متوسطة خمس دقائق حتى يغلي.

نرفع المزيج ويصب في كاسات التقديم ويزين بالكريمة المخفوقة والشيكولاتة المبشورة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب الشيكولاتة البيضاء بالفستق تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب القرفة باللبن

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