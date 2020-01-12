تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت باللوز و الشيكولاتة البيضاء

المقادير

185 x جرام زبدة

75 x جرام شيكولاته سايحة (بيضاء للتزيين)

2 x كوب دقيق

1 x عدد بيضة

1 x معلقة صغيرة فانيليا

¾ x كوب سكر

½ x كوب لوز (مكسر)

الطريقة:

يُسخن الفرن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة.

باستخدام المضرب الكهربي تُخفق الزبدة مع السكر، والفانيليا حتى نحصل على ملمس كريمي متجانس.

يُضاف البيض لخليط الزبدة، والسكر مع استمرار الخفق.

ثم يُضاف الدقيق تدريجياً مع التقليب باستخدام ملعقة خشبية حتى تتجانس العجينة وتتماسك.

تُوضع العجينة في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، ثم تفرد على ورق الخبز حتى تصبح بسُمك 4 مللي، وتُشكل بقطاعة البسكويت، أو بالسكين حسب الرغبة.

يُرص البسكويت على الصينية مع ترك مسافة 4 سم بين كل قطعة وأخرى.

يُوضع اللوز على سطح البسكويت مع الضغط عليه باليد قليلاً.

يُخبز البسكويت في الفرن لمدة 10-12 دقيقة، أو حتى يكتسب البسكويت اللون الذهبي.

يُترك البسكويت ليبرد ثم يُنقل في طبق التقديم، ويُجمل بالشوكولاتة البيضاء أو حسب الرغبة ثم يقدم بألف هنا وشفا.

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