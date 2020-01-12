تعرفي على طريقة إعداد وتحضير خبز البسكويت

المقادير

2 x كوب دقيق

2 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x علبة قشطة

½ x كوب زبدة

½ x كوب زبادي

¼ x معلقة صغيرة باكينج صودا

الطريقة:

يخلط الطحين مع الباكينج باودر والصودا والملح.

تضاف الزبدة ويفرك بأطراف الأصابع .

يضاف اللبن ويعجن ثم تضاف القشطة ويعجن حتى يصبح عجينة غير قاسية وغير لينة.

تقطع العجينة إلى كرات صغيرة بحجم طابة تنس الطاولة وتضغط باليد أو الشوبك لتبصح بسمك 2 سم.

ترتب القطع على صينية مدهونة بالزيت أو الزبدة او على صينية عليها ورق الزبدة الخاص بالفرن وتترك متباعدة.

يدهن وجه القطع بواسطة الفرشاة بالحليب السائل.

تدخل إلى الفرن المحمى مسبقا بدرجة 180 درجة حوالي 15 – 20 دقيقة أو حتى يحمر القعر ثم تنقل إلى الأسفل (تكون النار من أعلى) لتحمير الوجه.

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