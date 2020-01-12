تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ليالى لبنان

القاهرة - لايف ستايل المقادير 5 x معلقة كبيرة سكر

4 x كوب حليب كامل الدسم

4 x معلقة صغيرة نشا

3 x عدد فص مستكة (مطحونة)

2 x عدد موز

1 x معلقة كبيرة ماء زهر

1 x كوب سميد

½ x كوب فستق

½ x كوب عسل نحل

¼ x لتر قشطة (قيمر) الطريقة: فى وعاء نضع اللبن والسكر والمستكة والنشا والسميد وماء الزهر ويقلبوا على البارد حتى يمتزجوا جيدا.

نضعهم على النار ونقلب بشكل مستمرحتى الغليان وحتى يصبح الخليط أكثر كثافة.

يصب المزيج فى طبق التقديم فورا ونضعه فى الثلاجة.

توزع قشطة القيمر على الوجة و تزين بالموز و بالفستق الحلبى أو أى نوع من المكسرات متوفر, ثم نضيف عسل النحل أو شربات السكر ويقدم. بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك الموز اللذيذ تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثى حليب جوز الهند بالنعناع

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