تعرفي على طريقة إعداد وتحضير هريسة بالفستق

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x كوب شربات (بارد)

3 x معلقة كبيرة طحينة

2 x كوب فستق (مطحون خشن)

1 x كوب جوزهند

1 x كيلو لبن كامل الدسم

1 x معلقة كبيرة بيكربونات الصوديوم

1 x كيلو سميد

1 x كوب سكر

1 x كوب سمن الطريقة: يخلط السميد مع السكر وجوز الهند.

تضاف السمنة أو الزبدة ويفرك جيدا .

تضاف الكربونة فوق اللبن ويخفق جيدا حتى يفور.

يضاف اللبن فوق الخليط ويعجن جيدا.

تدهن الصينية بالطحينة.

يفرد في الصينية ويتم رش المكسرات فوقه والضغط عليها برفق حتى تلتصق (صينية كبيرة حجم 60).

تقطع الى خطوط طولية ثم عرضيه بواسطة السكين.

توضع في الفرن حتى يصبح لون القعر ذهبيا ثم يحمر الوجه حتى يصبح ذهبيا (في بعض الأفران يتم تحمير القعر والوجه بنفس الوقت).

تشرّب بالقطر فورا (القطر بارد والهريسة ساخنة). Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بقلاوة بالفستق تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عجينة اللبن

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