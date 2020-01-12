تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عجينة اللبن

المقادير 4 x كوب دقيق

3 x معلقة كبيرة سكر

2 x معلقة كبيرة خميرة

1 x معلقة كبيرة باكينج بودر

1 x كوب لبن كامل الدسم

1 x رشة ملح

½ x كوب زيت عباد شمس

½ x كيلو زبادي الطريقة: نخلط جميع المقادير بالعجانه ونتركها تنعجن جيدا أو نعجنها باليد يالطريقة الاعتيادية.

ثم ندهنها بقليل من الزيت ونتركها ترتاح يمكن 45 دقيقة على حسب حرارة المطبخ وحتى نشاهد العجينة تتضاعف.

تكون العجينة جاهزة لعمل ما تريدون. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الزبادي بشراب الليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة القهوة والنسكافيه

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