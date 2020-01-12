تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فتة دجاج دايت

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x عدد صدور دجاج مخلية (مسلوقة)

2 x كوب حليب خالى الدسم

2 x معلقة كبيرة صنوبر (محمص)

2 x معلقة كبيرة حمص (مسلوق)

2 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم)

2 x معلقة كبيرة طحينة

1 x عدد فص ثوم (مفروم)

1 x عدد رغيف عيش بلدى

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون

1 x معلقة صغيرة سمآق

½ x كوب مرق الدجاج

½ x معلقة صغيرة كمون

¼ x معلقة صغيرة ملح الطريقة: يقطع الخبز ثم يحمص في الفرن ويوضع في طبق التقديم.

هنقطع الدجاج إلى قطع صغيرة ثم يتبّل بالملح والكمون ويضاف فوق الخبز.

تحضر الصلصة بخلط اللبن مع الطحينة وعصير الليمون والثوم وتخفف بمرق الدجاج. تسكب الصلصة فوق الدجاج في الطبق.

وعلى الوجه هنضيف الصنوبر والحمص والسمآق والبقدونس .. بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدجاج المحشي بالأرز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن فول بالطحينة

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