تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صدور دجاج بالحمص

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

2 x كوب مرق الدجاج

2 x معلقة كبيرة عصير ليمون

1 x معلقة صغيرة جنزبيل

1 x معلقة صغيرة كمون

1 x معلقة صغيرة قرفة

1 x كيلو صدور دجاج مخلية

1 x معلقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة

1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبه)

1 x معلقة كبيرة قشر ليمون (مبشور)

1 x كوب حمص (مسلوق)

1 x عدد بصلة (مقطعه شرائح)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (او حسب الرغبه) الطريقة: فى الطاسه يسخن الزيت ونضيف البصل ويقلب لحد ما يصفر لونه

نضيف صدور الدجاج وتقلب لحد ما يتحول لونها للون الذهبى

نضيف التوابل وبشر الليمون ونقلب لتمتزج المكونات

نضيف الحمص والمرقه ونغطى الطاسه لمده خمس دقائق

نتبل بالملح والفلفل ويترك دقيقتين على النار

نضيف عصير الليمون قبل التقديم مباشرة وبالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير توست بخلطة الدجاج بالكريمة والمشروم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أجنحة دجاج بالكمون

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