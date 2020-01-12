تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوسة بالحمص

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x معلقة كبيرة زيت ذرة

2 x معلقة كبيرة سمن

1 x كوب عصير طماطم

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x كوب مرق الدجاج

1 x كيلو كوسة

1 x رشة ملح

1 x رشة فلفل اسود مطحون

½ x كيلو لحمة مفرومة

½ x كوب حمص (منقوع لمدة 3 ساعات) الطريقة: تغسل الكوسة جيدا وتقشر الطبقة الخارجية ثم تقطع لحلقات سميكة.

فى إناء على النار نضع نصف الزيت والسمن ونضيف الكوسة ونقلب حتى تصفر من جميع الجهات.

فى طاسة اخرى على النار نضع باقى الزيت والسمن ونضيف اللحم ونقلب حتى يتغير لونها.

ثم نضيف الطماطم ونتبل بالملح والفلفل ونقلب حتى تغلى.

ثم نضيف الكوسة والحمص للحم ونضيف كوب من المرق وتترك حتى تغلى ثم نهدى النار وتترك حتى تنضج.

تقدم ساخنة مع أرز أبيض وسلطة بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لفائف كوسة بالجبنة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صلصة الطماطم للمكرونة

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