تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لفائف كوسة بالجبنة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x معلقة كبيرة جبنة شيدر (مبشورة)

4 x عدد كوسة

3 x معلقة كبيرة نعناع (طازج مفروم)

2 x معلقة كبيرة زيت ذرة

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة مرق الدجاج (باودر) الطريقة: قطعى الكوسة إلى شرائح بعد تقشيرها تقشير خفيف.

اخلطى الجبن المفروم بالنعناع المفروم.

ادهنى شرائح الكوسة بالزيت ورشى عليها الفلفل الأسمر والمرقة الفورية.

افردى الشرائح فى صينية ودخليها الفرن لمدة 10 ق تاخد اللون الدهبى.

افردى خليط الجبن والنعانع على الشرائح ولفيها (رول) وثبتيها بأعواد الخلة الخشبية.

دخلى الرول الفرن مرة أخرى حتى (تسيح) الجبن).

تؤكل ساخنة أو باردة حسب الرغبة. وبالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالباربيكيو والبهارات تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الكوسة

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