تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مسخن رول

المقادير

4 x معلقة كبيرة سماق

4 x عدد خبز (شراك)

2 x عدد بصلة مفرومة

1 x عدد دجاجة كاملة (مسلوقة تسحب من العظم وتقطع مكعبات صغيرة.)

1 x معلقة صغيرة بهارات

1 x كوب زيت عباد شمس

1 x كوب زيت زيتون

1 x رشة ملح

1 x رشة فلفل أبيض

الطريقة:

يحمى الزيت في القدر ويضاف البصل حتى يذبل و ينضج. يمكن الاكتفاء بزيت الزيتون لكن أفضل الخلط لخفيف حدة الطعم والتكلفة.

تضاف باقي المواد ويحرك ثم يضاف الدجاج ويترك حوالي خمسة دقائق وتكون الحشوة جاهزة.

يقطع خبز الشراك الى مثلثات حسب الحجم المطلوب فاما أن يقطع الرغيف الى اربعة أو ثمانية أقسام في حال الرغبة في الحصول على لفائف بحجم صفير.

توضع الحشوة فوق قطعة الشراك بالكمية المناسبة ويتم ثني الأطراق الى الداخل ثم نبدأ بلفها.

تدهن الصينية بالزيت ونبدأ بوضع القطع متراصة في الصينية.

توضع الصينية في الفرن الساخن من الأعلى لمدة 5 دقائق ثم نضعها في الفرن من الأسفل لتحمير الوجه مع مراقبة الصينية حتى لا يحترق ونخرجها اول ما يأخذ لون وردي.

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