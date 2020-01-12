تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عجة المكرونة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 5 x عدد بيضة

4 x معلقة كبيرة جبن بارميزان مبشور

1 x كوب زيت ذرة

1 x كيلو مكرونة سباجتى (مسلوقة)

1 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم)

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x عدد فص ثوم (مفروم) الطريقة: نحضر وعاء زجاجي كبير ونخلط جميع المكونات طبق المكرونة والبيض والبقدونس و الثوم وجبن البارميزان والملح والفلفل.

نضع الزيت في الطاسة ويتم وضع خليط العجة لتحميرة جيداً ثم نقلب على الوجه الأخر، ويصفى من الزيت وبقدم ساخناً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صلصة الطماطم للمكرونة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البطاصس المقلية بالخل والملح

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