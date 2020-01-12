القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x كوب مرق اللحم

2 x معلقة كبيرة زيت زيتون

2 x عدد حبهان

1 x كوب لوز

1 x كوب صنوبر

1 x كيلو فريك

1 x عود قرفة

1 x كيلو لحمة

1 x عدد بصلة (شرائح)

1 x معلقة صغيرة بهارات لحمة

1 x معلقة صغيرة ملح (حسب الرغبة) الطريقة: يتم سلق اللحمة مع إضافة الحبهان والبهارات والملح والبصل والقرفة، نقوم بغسل الفريك ونقعة في ماء دافئ لمدة نصف ساعة قبل الإستخدام.

نحضر حلة كبيرة ونضع فيها زيت الزيتون ونضيف الفريك بعد تصفيتة من الماء مع قليل من الملح والبهارات ونقلبهم لمدة 5 دقائق حتى يتحمص الفريك.

نصفي مرقة اللحم ونضيفها للفريك حتى تغمرها فقط وتترك على نار هادئة حتى تنضج، لمدة نصف ساعة، ونقوم بتحمير الصنوبر واللوز.

نضع الفريك في طبق التقديم وعليه المكسرات واللحمة وتقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويتش اللحم بالخضار طريقة إعداد وتحضير طاجن كاليماري ببيوريه الطماطم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فريكة شامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.