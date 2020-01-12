تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة عدس على الطريقة التركى

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
5 x كوب ماء
4 x عدد فص ثوم مهروس
3 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (للتزيين)
2 x عدد بطاطس (مقطع مكعبات)
2 x عدد جزر (مقطع مكعبات)
2 x معلقة كبيرة كمون
1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)
1 x عدد بصلة
½ x كوب زيت زيتون
½ x كيلو عدس (أصفر)
الطريقة:
يغسل العدس ويصفى ويوضع جانبا.
يوضع الزيت في القدر على النار.
يفرم البصل مكعبات ويضاف إلى القدر.
تضاف البطاطا ثم الجزر ونستمر في التقليب ثم يضاف الثوم.
يترك مع التقليب حوالي 5 دقائق ثم نضيف العدس وبعده الماء.
يترك يغلي ويغطى القدر ويترك حوالي 35 دقيقة مع التحريك بين الحين والآخر حتى لا يلتصق العدس بقعر الطنجرة.
يضاف الملح والكمون ويترك ليبرد قليلا.
يتم طحن المزيج بالخلاط ويعاد القدر إلى النار ويترك ليغلي غلوة واحدة.
بالنسبة إلى كمية الماء إذا وجد العدس كثيفا يمكن زيادتها وتخفيف العدس بالقليل من الماء وحسب الرغبة ولكن يفضل أن يكون المزيج سميك قليلا.
تقدم الشوربة وتزين بالبقدونس.
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