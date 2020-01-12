تعرفي على طريقة إعداد وتحضير توست بخلطة الدجاج بالكريمة والمشروم

القاهرة - لايف ستايل المقادير 1 x معلقة صغيرة كمون

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (حسب الرغبة)

1 x كوب جبنة موزريلا (مبشورة)

1 x معلقة صغيرة ملح (حسب الرغبة)

1 x علبة مشروم (متوسطة)

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x كوب كريمة لبّاني

1 x علبة جبنة

1 x عدد صدور دجاج مخلية (مسلوقة ومقطعة قطع صغيرة)

1 x كيس عيش توست الطريقة: نحضر طاسة غويطة ونحمر البصل قليلاً حتى يصفر لونه ونضيف مكعبات الدجاج المسلوقة ونقلب جيداً، ثم نضيف المشروم ونقلب على نار هادئة، ونضيف نصف فنجان من ماء المشروم حتى يلين الخليط، ويترك الخليط على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

نخلط الكريمة والجبنة جيداً، ثم نضيفهم على الخليط وعلى نار هادئة ويتركوا لمدة 15 دقيقة ويرفع من على النار.

نقطع أطراف التوست ونضع التوست في فرن متوسط الحرارة لمدة 10 دقائق من أعلى ثم نخرجها ونضيف عليها الخليط والجبنة الموزريلا وندخلها الفرن مره اخري حتى تحمر الجبنة، وتقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير بطاطس محمرة بجبن الموزريلا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن المشروم بالفريك

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