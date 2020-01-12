تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كباب بالسبانخ

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x معلقة كبيرة زيت ذرة

2 x معلقة كبيرة زبدة

1 x كيلو لحمة مفرومة

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x عدد بصلة (مفرومة)

1 x حزمة سبانخ

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x قطعة فحم الطريقة: نقوم بفرم السبانخ والبصل فرم ناعم، نحضر طاسة غويطة ونسخن الزبدة ونضيف البصل والسبانخ ونقلب حتى يذبل ويصفي من الماء ونتركه حتى يبرد.

نضيف السبانخ للحمة المفرومة ونتبلها بالملح والفلفل جيداً ونقوم بتشكيل الخليط قطع صغيرة متساوية ونرصها في صينية مدهونة بالزيت.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 وبعد 15 دقيقة نقوم بتقليب حبات الكباب على الجهة الأخرى ونتركها حتى تنضج.

نضع قطعة الفحم على النار حتى تصبح جمرة ونضعها على ورقة فويل في وسط الصينية ونغطيها لمدة 5 دقائق، ثم تقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اللحمة المحمرة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سبانخ بالبشاميل

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