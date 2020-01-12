تعرف علي اهم وأبرز فوائد المشي للشعر

المشي من أهمّ الرياضات التي يمارسها الإنسان يوميًا، فهو ممارسة طبيعية يقوم بها أي شخص لمجرد أن يسير على أقدامه لقضاء حاجاته اليومية، ورياضة المشي تتمتع بشعبيةٍ عاليةٍ بين الرياضات الأخرى، لأنّها سهلة ويمكن لأي شخصٍ ممارستها دون أن يشعر بالتعب الكبير، بالإضافة إلى أنّه ممتعٌ جداً، ويقدم الكثير من الفوائد للجسم، ويوصي الخبراء بالمشي يومياً مدّة نصف ساعة على الأقل، مع المشي بطريقةٍ ووضعيةٍ صحيحةٍ.

حيث تكون الذراعان مشدودتان، والرأس مرفوعاً نوعاً ما، والخطوات شبه متناسقة ومنظمة وسريعة، مع ضرورة أن يتم تحريك الذراعين أثناء المشي وشفط البطن إلى الداخل.[١] فوائد المشي للشعر من فوائد المشي للشعر ما يلي:[٢] يقدم المشي للشعر فوائد كثيرةٍ، أولها أنّه ينشط الدورة الدموية، ويزيد تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما يساهم في زيادة وصول الغذاء والأكسجين إلى جذور الشعر، مما يعزز تغذيته ويزيد من قوته ومتانته. يقلل تساقط الشعر، ويقوي الجذور والبصيلات.

ويؤخر ظهور الشيب، كما يقلل تقصفه وتكسره الناتجين عن التوتر، لأن المشي يقلل الشعور بالتوتر ويخفف الطاقة السلبية، وهذا ينعكس إيجاباً على صحة الشعر. الفوائد العامة للمشي من الفوائد الصحية للمشي:[٣] يحافظ على صحة البشرة ويمنحها النضارة والحيوية، وويخلصها من علامات التعب والإجهاد.

ويساعد في وصول الغذاء إليها بسرعةٍ بسبب تنشيط الدورة الدموية فيها. يساهم في تجديد الخلايا الميتة وإنتاج خلايا جديدة، مما ينقي البشرة ويصفيها، ويقلل ظهور التجاعيد فيها لانّه يحفز البشرة على إنتاج الكولاجين. يقلل الشعور بالقلق والتوتر والاكتئاب، كما يطرد المشاعر السلبية والإحباط ويعزز المشاعر الإيجابية ويحسن الحالة المزاجية.

يحفز إنتاج هرمون الكورتيزول المهم جداً للقضاء على التهابات الجسم. يرفع كفاءة جهاز المناعة في الجسم. يحرق السعرات الحرارية، ويزيد عمليات التمثيل الغذائي، ممّا يخفف وزن الجسم، ويقلل احتمالية ظهور الكرش وتجمع الدهون الزائدة في الجسم. يينقي الجسم من الفضلات والسموم عن طريق زيادة التعرق. يحافظ على صحة العضلات ويمنحها اللياقة ويقلل احتمالية إصابتها بالتشنج ويزيد مرونتها، كما يقلل احتمالية الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتيزمي. يقلل مستوى السكر في الدم. يخفف نسبة الكولسترول الضار في الدم، ونسبة الدهون الثلاثية.

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مما يمنع الإصابة بتصلب الشرايين ويحافظ على صحة القلب. يقلل ضغط الدم المرتفع. يحسن عملية التنفس، ويزيد تدفق الأكسجين إلى الرئتين. يحسن عملية الهضم ويمنع الإصابة بالإمساك كما ينظم عملية التبول. يساعد في الدخول في نومٍ عميق، ويمنع الإصابة بالارق. يزيد القدرة على التركيز والفهم والتذكر. يقلل خطر الإصابة بأنواعٍ عديدة من السرطانات، مثل: سرطان القولون وسرطان الثدي.

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