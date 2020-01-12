تعرف علي أهم وأبرز فوائد زهرة الكاموميل

تعتبر زهرة الكاموميل أو البابونج من أنواع الأزهار التي تنتمي إلى الفصيلة الأقحوانية، وتنتشر على جميع مستوى العالم، إذ تتميز باحتوائها على المواد المضادة للأكسدة، والزيوت الطيارة، والأملاح المعدنية، ولعلّ أهم ما يُميزها إمكانية استخدامها في علاج العديد من الأمراض مثل التهاب الحلق، وعلاج صعوبة النوم، والصداع وغيرها، وفي الوقت الحالي أصبحت تدخل في الصناعات التجميلية المختلفة، ولعل أهمها الكريمات المخصصة للعناية بالبشرة لفوائدها المتعددة والتي سنذكرها في هذا المقال.[١] فوائد زهرة الكاموميل للبشرة لزهرة الكاموميل فوائد عديدة للبشرة ومنها :[٢] تُقلل ظهور علامات التجاعيد والشيخوخة على البشرة.

تزيل الخلايا الميتة والتالفة عن البشرة. تُستخدم في إزالة الانتفاخات الموجودة على البشرة. تزيل الدهون والزيوت الموجودة على البشرة. تقلل احمرار وتهّيج البشرة ولا سيما البشرة الحساسة. تزيل حب الشباب والندوب الموجودة على البشرة. خلطات من زهرة الكاموميل للبشرة للإستفادة من زهرة الكاموميل هناك خلطات متعددة للبشرة ومنها :[٣] وضع نصف كوب من كلّ من: ماء الورد، ومنقوع زهرة الكاموميل.

وكوبين وربع من الماء الساخن في وعاء وخلط المكوّنات، ثمّ تغطية الخليط وتركه لمدة خمس دقائق أو حتى يبرد تماماً، ثمّ تصفيته، وغمس قطنة نظيفة في الخليط ومسح العينين بها.

ويساعد هذا الخليط على التخلّص من شحوب وتعب البشرة. تسخين ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو في قدر على النار وتركها حتى تذوب، ثمّ إضافة ملعقة كبيرة من زيت اللوز، ونصف ملعقة صغيرة من زيت زهرة الكاموميل إليها وتحريك المكوّنات، ثمّ رفع الخليط عن النار وتركه حتى يبرد قليلاً، ووضعه على البشرة وتدلكيها، وتركه لمدة خمس دقائق وغسلها بالماء البارد، ويستخدم هذا الخليط للتنظيف وإزالة الشوائب. وضع كوب من كلّ من: الحليب السائل، وزهرة الكاموميل المطحونة في وعاء وخلط المكوّنات.

ثمّ ترك الخليط جانباً لمدة ساعتين على الأقل، ثمّ إزالة زهرة الكاكوميل من الحليب، وإضافة أربع ملاعق كبيرة من العسل، وثماني ملاعق كبيرة من نواة القمح المطحونة إلى الحليب وخلط المكوّنات، ثمّ تطبيق الخليط على البشرة وتركه لمدة عشر دقائق وغسلها بالماء، حيث يستخدم هذا الخليط للتخلص من الزيوت والدهون. تطبيق كمية كافية من منقوع زهرة الكاموميل على البشرة، وتدليكها لمدة عشر دقائق وغسلها بالماء، ويستخدم هذا الخليط للتخلص من حب الشباب والندوب. خلط كوب من منقوع زهرة الكاموميل، وملعقة كبيرة من كلّ من: زيت الزيتون، والسكر في وعاء وخلط المكوّنات، ثمّ وضع الخليط على البشرة.

Advertisements

وتدليكها لمدة عشر دقائق وغسلها بالماء البارد، ويستخدم هذا الخليط للتخلص من الخلايا الميتّة والتالفة. وضع ثلاث ملاعق كبيرة من منقوع زهرة الكاموميل، وملعقة كبيرة من كلّ من ماء الورد، والعسل الطبيعي في وعاء وخلط المكوّنات، ثمّ تطبيق الخليط على البشرة وتركه لمدة عشرين دقيقة على الأقل، وغسلها بالماء، ويستخدم هذا الخليط للتبييض والتنعيم. تطبيق كمية كافية من منقوع زهرة الكاموميل على البشرة، وتدليكها لمدة عشر دقائق، وغسلها بالماء، ويستخدم هذا الخليط للترطيب والتنعيم.

قد يهمك أيضا:

تعرف علي طريقة الوقاية من التهاب الحلق

منتجات تسرع الشيخوخة المبكرة وتسبب أمراض مزمنة