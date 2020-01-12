تعرف علي أهم وأبرز فوائدد زيت السم

حبوب زيت السمك هي عبارة عن مكمل غذائي يزود الجسم بالأوميغا3، وتعتبر نوعاً من الأحماض الدهنية الأساسية غير المشبعة، وهي المكوّن الرئيسي لزيت السمك وحمض الجاما لينوليك وحمض الدوكوساهيكسانويك وحمض الألفالينولينيك، والتي لا يستطيع الجسم تصنيعها بنفسه، بل يعتمد على الحصول عليها من المصادر الخارجية، وتتميز تلك الدهون بأنّها صحية لجسم الإنسان، وبالتالي فهي تحمي أجهزة الجسم المختلفة.

وتتوفر حبوب زيت السمك في جميع الصيدليات، ويحرص الكثير من الناس على تناولها؛ وذلك لأنّ نسبة تلك الأحماض في الأسماك العادية قليلة. يتوفر زيت السمك في أنواع مختلفة من الأسماك مثل السلمون، والرنجة، والسردين، والمحار، والماكريل، والرنكة، والهبلوت، والزعنفة الزرقاء، لكن يعد سمك السلمون هو الأكثر انتشاراً فيما بين تلك الأنواع.[١] فوائد حبوب زيت السمك للبشرة استُخدمت حبوب زيت السمك كعلاج طبيعي فعال للكثير من مشاكل البشرة، وتكمن فوائده العظيمة للبشرة في النقاط الآتية:[٢] تؤخر ظهور علامات تقدم سن البشرة، ويعود ذلك بفضل المواد المضادة للأكسدة التي تحوتيها.

والتي تساعد على إعادة شباب البشرة وحيويتها. تحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة وخطر الأشعة الفوق بنفسجية، وبالتالي تقي البشرة من خطر التعرض لسرطانات الجلد. تعتبر علاجاً فعالاً لحب الشباب والبثور والحبوب؛ وذلك لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الأحماض الدهنية والتي تحول دون تشكل الأندروجين، والذي يؤثر في تشكيل السيبوم في بصيلة الشعر والتي تتسبب في ظهور حب الشباب. تساعد على علاج بعض المشاكل الجلدية مثل الصدفية، وتحسس البشرة، والإكزيما، واحمرار الجلد، والطفح الجلدي، والحكة، حيث يحول زيت السمك من نمو الالتهابات عن طريق إنتاج حمض الأركيدونيك. تعيد تجديد خلايا البشرة كما تقلل تكوّن مادة الميلانين، لذلك توحد لون البشرة وتخلص من التصبغات الجلدية والبقع المختلفة على البشرة. تنعم البشرة وتخلصها من الجفاف وتتركها لامعة وحيوية ونضرة.

فوائد حبوب زيت السمك للجسم من فوائد زيت السمك للجسم:[٣] تعزز مناعة جسم الإنسان وتقويها، وبالتالي فإنّ الجسم يقاوم الكثير من الأمراض المختلفة. تحد من الإصابة بالالتهابات المختلفة وخاصة المزمنة منها. تعالج التهاب المفاصل والروماتيزم. تقوي صحة القلب والشرايين، كما تقي من الإصابة بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية. تعالج الاكتئاب والقلق والتوتر. تحافظ على صحة الشعر وتغذيه وتقويه، كما تعالج قشرة الرأس المزعجة. تزيد التركيز وتعالج التشتت وعدم الانتباه. تقي من الإصابة بمرض الزهايمر.

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تسيطر على مستويات السكر في الدم وتحول دون ارتفاعها. تحسن صحة الدماغ. تقلل الإصابة بالربو. تعزز الخصوبة وخاصة عند الرجال، فهي تزيد نمو الحيوانات المنوية، كما تُبقيها حية لفترة أطول. المراجع

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