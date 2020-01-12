تعرف علي أبرز أعراض مرض الكبد

أعراض مرض الكبد مختلفة. وفي حين يعدّ الكبد واحدًا من أهم الأعضاء في جسم الإنسان، فهو فريد من نوعه، لكونه العضو الوحيد في جسم الإنسان الذي يستطيع تجديد نفسه وإصلاح التلف الذي يصيبه، كما يمكنه النمو أيضًا مجددًا في حال تمَّ استئصال جزء منه. هذا ويشارك الكبد في عملية الأيض، كما أنه المسؤول أيضًا عن تنقية الجسم من السموم.

قد يصيب الكبد أمراض كمرض صفار الكبد، وهذا المرض يصيب الإنسان بسبب انهيار خلايا الدم الحمراء التي تموت في الكبد، ما يعمل على زيادة البيليروبين-وهو المركّب الذي يعمل على تحلّل الهيموغلوبين في الدم- ما يؤدي إلى تحول لون جلد المصاب إلى اللون الأصفر، كما يظهر الصفار في العينين أيضًا والأغشية المخاطية في الفم، ويتسبب مرض صفار الكبد في الوهن الجسدي للمصاب، وخلل في قيام الكبد بوظائفه على النحو الطبيعي.

أعراض مرض الكبد

_ ألم في المعدة.

_ اصفرار لون الجلد وظهور بياض ملحوظ في العينين، وهو أكثر الأعراض شيوعًا التي تدل على الإصابة بالمرض.

_ الشعور باضطراب معوي حاد.

_ الإصابة بالحمى.

_ فقدان الشهية.

_ فقدان الوعي والشعور بضعف عام في الجسم.

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طرق الوقاية من مرض الكبد - الصفيرة

يمكن القيام بحماية الكبد من خلال الإجراءات الآتية:

_ تجنّب تناول الأطعمة المصنّعة وخصوصًا الأطعمة الدهنية التي تحتوي على الدهون المهدرجة، لتفادي تراكم الدهون في الكبد.

_ اتّباع نظام غذائي صحي يحتوي على الخضروات والفواكه بشكل أساسي.

_ ممارسة الرياضة بانتظام على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع.

_ شرب بين ليتر ونصف وليترين من الماء في اليوم.

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